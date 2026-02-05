Jhon Duran Zenit yolunda

Takımdan ayrılacak Jhon Duran, Rus ekibi Zenit'le görüşmelerde son aşamaya geldi. Kolombiyalı forvet, görüşmelerde anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin gidişine izin veren Duran'ın Rusya'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi. Rusya'da transfer dönemi 19 Şubat'ta bitecek.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 06:50
