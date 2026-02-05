CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Bu akşam bitirelim

Bu akşam bitirelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi, Kante transferi bitti. Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, N’Golo Kante’nin Fenerbahçe’ye transfer sürecini ve Riyad’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Veliaht Prens Selman’ın görüşmesini A SPOR’da paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın durumun aciliyetini bildirmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu konuyu bu akşam bitirelim" ricasına, Suudi Prens Selman, "Hemen bitirelim" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Bu akşam bitirelim

F.Bahçe'nin Kante'yi transferinin perde arkasını Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A SPOR'da anlattı. Müderrisoğlu, Al İttihad ile Kante transferinde yaşanan sorun sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Veliaht Prens Selman'la görüşmesini ve sürecin tüm detaylarını şöyle anlattı: "Cumhurbaşkanlığı ekibiyle bir sohbet etme imkanı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Riyad'daki temasları öncesinde Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanları arasında Fenerbahçe ve Kante transferi üzerine bir sohbet geçiyor. "Acaba beyefendiye bu konuya açsak mı" diye düşünüyorlar. Bu konuyu Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'a iletiyorlar. Osman Aşkın Bak da Kante transferini sayın Cumhurbaşkanımıza iletiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da "Evet konuyu yakından biliyorum" diyor. Bakan Bak ise, "Bugün transferin son günü, FIFA'ya iletilmesi gerekiyor" diyerek aciliyeti anlatıyor. Cumhurbaşkanımız da "Öyle mi" karşılığını verip, Prens Selman'a, "Bu konuyu bu akşam burada bitirelim" ricasında bulunuyor. Prens Selman da "Tamam, hemen bu işi neticelendirelim" yanıtını vererek transferin önü açılıyor."

CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER

N'Golo Kante transferi sonrası Fenerbahçe'den bir mesaj yayınlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kulüp başkanı Sadettin Saran'ın imzasıyla bir teşekkür mesajı paylaşıldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçemizin hem Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak sürecin olumlu neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla teşekkürlerimi sunarım."

FRANSA'DAN ÖZEL TEBRİK

Fransa Futbol Federasyonu, N'Golo Kante için bir tebrik mesajı yayınladı. F.Bahçe'ye transfer olan Kante'nin fotoğrafı paylaşılarak, "N'Golo Kante, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. 65 kez milli formayı giyen oyuncumuz, birkaç hafta önce transfer edilen Matteo Guendouzi ile yeniden bir araya geleceği Avrupa'ya geri dönüyor" denildi.

14.4 MİLYON EURO İMZA PARASI

Fenerbahçe, N'Golo Kante ile 2028'e kadar sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada ünlü yıldıza 14.4 milyon euro imza parası verildiği aktarıldı. Bu sezon için 5.5 milyon euro, kalan 2 sezonda da 11 milyon euro maaş alacağı ifade edildi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

N'Golo Kante'ye son yılların en unutulmaz karşılaması yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden yollar trafik nedeniyle kilitlendi. Hem havalimanında hem de havalimanı dışında binlerce taraftar biriktirdi. Taraftar grupları da havalimanına akın etti. Güvenlik nedeniyle havalimanına yakın bazı yollar da trafiğe kapatıldı. Bu arada, sarı-lacivertli yönetim de tam kadro havalimanında hazır bulundu. Kante, daha sonra VİP araçla kalacağı otele götürüldü.

KANTE'YE MÜTHİŞ KARŞILAMA

Sarı-lacivertlilerin 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı N'Golo Kante'yi taşıyan özel uçak dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Dünyaca ünlü orta sahayı, havalimanında binlerce Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla Kante'ye 'hoş geldin' dedi. Kante, kendisi için hazırlanan özel tişörtü giydi. Fenerbahçe de açıklama yapıp, "Bazı hikayeler zaman alır ama yarım kalmaz. Hoş geldin Kante" dedi.

G.Saray'dan savunmaya Cezayirli hamle!
G.Saray'dan Altimira için teklifini yaptı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Yılan kod adlı Yasmin Yürük Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'yı ele verdi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray kupada 3'te 3 yaptı! İşte maçın özeti
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de sıra geldi forvet transferine! F.Bahçe'de sıra geldi forvet transferine! 01:03
G.Saray yeni transferini açıkladı! İşte maliyeti G.Saray yeni transferini açıkladı! İşte maliyeti 01:01
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! 01:01
G.Saray'dan savunmaya Cezayirli hamle! G.Saray'dan savunmaya Cezayirli hamle! 01:01
Okan Buruk: Transfer limitini delenler var! Okan Buruk: Transfer limitini delenler var! 01:01
Buruk'tan flaş sözler: Çok fazla transfer yapınca... Buruk'tan flaş sözler: Çok fazla transfer yapınca... 01:01
Daha Eski
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! 01:01
G.Saray kupada 3'te 3 yaptı! İşte maçın özeti G.Saray kupada 3'te 3 yaptı! İşte maçın özeti 01:01
N'Golo Kante, Fenerbahçe için İstanbul'da N'Golo Kante, Fenerbahçe için İstanbul'da 01:01
Hyeongyu Oh resmen Beşiktaş'ta! İşte maliyeti Hyeongyu Oh resmen Beşiktaş'ta! İşte maliyeti 01:01
Kante'ye F.Bahçe taraftarlarından coşkulu karşılama Kante'ye F.Bahçe taraftarlarından coşkulu karşılama 01:01
Mauro Icardi'den transfer açıklaması! Mauro Icardi'den transfer açıklaması! 01:01