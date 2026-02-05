Bu akşam bitirelim

F.Bahçe'nin Kante'yi transferinin perde arkasını Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A SPOR'da anlattı. Müderrisoğlu, Al İttihad ile Kante transferinde yaşanan sorun sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Veliaht Prens Selman'la görüşmesini ve sürecin tüm detaylarını şöyle anlattı: "Cumhurbaşkanlığı ekibiyle bir sohbet etme imkanı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Riyad'daki temasları öncesinde Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanları arasında Fenerbahçe ve Kante transferi üzerine bir sohbet geçiyor. "Acaba beyefendiye bu konuya açsak mı" diye düşünüyorlar. Bu konuyu Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'a iletiyorlar. Osman Aşkın Bak da Kante transferini sayın Cumhurbaşkanımıza iletiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da "Evet konuyu yakından biliyorum" diyor. Bakan Bak ise, "Bugün transferin son günü, FIFA'ya iletilmesi gerekiyor" diyerek aciliyeti anlatıyor. Cumhurbaşkanımız da "Öyle mi" karşılığını verip, Prens Selman'a, "Bu konuyu bu akşam burada bitirelim" ricasında bulunuyor. Prens Selman da "Tamam, hemen bu işi neticelendirelim" yanıtını vererek transferin önü açılıyor."

CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER

N'Golo Kante transferi sonrası Fenerbahçe'den bir mesaj yayınlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kulüp başkanı Sadettin Saran'ın imzasıyla bir teşekkür mesajı paylaşıldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçemizin hem Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak sürecin olumlu neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla teşekkürlerimi sunarım."

FRANSA'DAN ÖZEL TEBRİK

Fransa Futbol Federasyonu, N'Golo Kante için bir tebrik mesajı yayınladı. F.Bahçe'ye transfer olan Kante'nin fotoğrafı paylaşılarak, "N'Golo Kante, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. 65 kez milli formayı giyen oyuncumuz, birkaç hafta önce transfer edilen Matteo Guendouzi ile yeniden bir araya geleceği Avrupa'ya geri dönüyor" denildi.

14.4 MİLYON EURO İMZA PARASI

Fenerbahçe, N'Golo Kante ile 2028'e kadar sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada ünlü yıldıza 14.4 milyon euro imza parası verildiği aktarıldı. Bu sezon için 5.5 milyon euro, kalan 2 sezonda da 11 milyon euro maaş alacağı ifade edildi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

N'Golo Kante'ye son yılların en unutulmaz karşılaması yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden yollar trafik nedeniyle kilitlendi. Hem havalimanında hem de havalimanı dışında binlerce taraftar biriktirdi. Taraftar grupları da havalimanına akın etti. Güvenlik nedeniyle havalimanına yakın bazı yollar da trafiğe kapatıldı. Bu arada, sarı-lacivertli yönetim de tam kadro havalimanında hazır bulundu. Kante, daha sonra VİP araçla kalacağı otele götürüldü.

KANTE'YE MÜTHİŞ KARŞILAMA

Sarı-lacivertlilerin 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı N'Golo Kante'yi taşıyan özel uçak dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Dünyaca ünlü orta sahayı, havalimanında binlerce Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla Kante'ye 'hoş geldin' dedi. Kante, kendisi için hazırlanan özel tişörtü giydi. Fenerbahçe de açıklama yapıp, "Bazı hikayeler zaman alır ama yarım kalmaz. Hoş geldin Kante" dedi.