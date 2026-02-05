Akçiçek teması

Sarı-lacivertliler, sezon başında Al Hilal'e gönderdiği Yusuf Akçiçek'i yeniden kadrosunda görmek istiyor. S.Arabistan'da değişen yabancı kontenjanı nedeniyle Yusuf'un daha az şans bulabileceği ve F.Bahçe'nin 20 yaşındaki stoperi kiralamak DARW istediği iletildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 06:50
