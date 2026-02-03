CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kante'de işlem tamam

Kante'de işlem tamam

Fransız yıldızın transferinde sona gelindi. Fenerbahçe, Kante ve Al-İttihad'la anlaştı. İş resmi imzaya kaldı. Dün Arabistan'da sağlık kontrollerinden geçen 34 yaşındaki Fransız oyuncunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 06:50
Kante'de işlem tamam

Fenerbahçe, haftalardır büyük uğraş verdiği N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı... Sarı-lacivertliler, hem Al-İttihad'la hem de Fransız oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. Suudi Pro Lig'i yönetimi de bu transfere izin verdi ve N'Golo Kante dün Arabistan'da sağlık kontrollerinden geçit. 34 yaşındaki yıldızın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. N'Golo Kante, sarı-lacivertli kulüple bir yılı opsiyonlu olmak üzere; 2.5 senelik kontrata imza atacak.

NESYRİ DE İMZALAYACAK

Bu

transferde Youssef En-Nesyri de takasta kullanılacak. Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin bonservisinin yanı sıra 15 milyon euro civarında da bir ücret alacak. Nesyri'nin de Suudi ekibiyle tüm şartlarda anlaşma sağladı. Dün de son maçına çıktı. Al-İttihad'ın Nesyri'yi takasta istemesinin ana sebebi ise; Faslı oyuncunun yerli statüsünde oynayabilecek olması... Nesyri de Al-İttihad'la 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Nesyri bugün Arabistan'a gidecek.

DÜNYA KUPASI'NI İSTİYOR

N'Golo Kante, Fenerbahçe'nin teklifini Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nda oynayabilmek için kabul etti. 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon 26 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

