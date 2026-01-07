CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Musaba rüzgarı

Musaba rüzgarı

Fenerbahçe'nin flaş transferi Anthony Musaba, Turkcell Süper Kupa'ya damgasını vurdu. Eski takımı Samsunspor önünde 2 asist yapan Hollandalı yıldız, taraftarlarını coşturdu.

Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Musaba rüzgarı

Turkcell Süper Kupa'da yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe, Samsunspor'u yenerken Anthony Musaba rüzgarı esti. Adana'daki mücadeleye ilk 11'de başlayan sarı-lacivertli ekibin yeni transferi, yaptığı 2 asistle adından söz ettirdi. Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçını eski takımı Samsunspor'a karşı oynayan Musaba, galibiyette başrolü oynadı, final biletinin gelmesini sağladı. Sağ kanatta forma giyen Hollandalı yıldız, sarı-lacivertli tribünleri heyecanlandırdı, ilk maçında sevindirdi.

FİNAL DÜŞÜNÜLDÜ

Teknik Direktör Domenico Tedesco'dan da tam not alan Musaba, 69. dakikada kramplar hissedince final düşünülerek riske edilmedi. 25 yaşındaki futbolcu, yerini Oğuz Aydın'a bıraktı. Teknik ekip Musaba'yı kutladı. Fenerbahçe taraftarları da Musaba kenara gelirken başarılı futbolcuyu ayakta alkışladı. Musaba da kendisine gösterilen sevgiye alkışlarla karşılık verdi. Musaba maç boyunca 2 isabetli şut çekerken, 2 de isabetli orta açtı. Yüzde 77'lik de pas isabeti yakalayan yetenekli yıldız göz doldurdu.

GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına eski takımı Samsunspor karşısında çıkan Anthony Musaba, ilk skor katkısında Kerem Aktürkoğlu'nu golle buluşturdu. Hollandalı yıldız Fenerbahçe'deki ilk maçının sonrasında duygusal anlar yaşadı ve röportajda göz yaşlarına hakim olamadı.

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

Anthony Musaba, ilk maçının ardından çok büyük sevinç yaşadı. Musaba, "Çocukluktan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel destek vardı" dedi.

DURAN RESİTALİ

Turkcell Süper Kupa'da Samsunspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin ikinci golünü kaydeden Jhon Duran skor katkısına devam ediyor. Kolombiyalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 9 resmi maçta 4 gol, 2 asist yaparak 6 gole katkı verdi. Duran özellikle son 3 resmi maçta 2 gol, 1 asistle öne çıktı. Duran toplamda 16 resmi maçta 5 gol, 3 asistlik bir performans yakaladı.

AÇILIŞ ERKEN GELDİ

Turkcell Süper Kupa'da yarı finalde Samsunspor'u yenen Fenerbahçe, maça Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle başladı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Kerem henüz 4. dakikada ağları sarsarak skoru 1-0 yaptı ve takımını rahatlattı. Kerem Aktürkoğlu'nun erken golü finali de müjdeledi.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
