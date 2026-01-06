Guendouzi için dev transfer pazarlığı! Fenerbahçe'den istenen rakam

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Fenerbahçe, Lazio'nun Fransız orta sahası Matteo Guendouzi'nin transferini sonuçlandırmak için yoğun mesai harcıyor. Ancak, bu transfer için İtalyan ekibinin inadını kırmak zorunda.



Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler, Guendouzi için Lazio'ya 25 milyon Euro teklif etti. Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuya 4.5 milyon Euro'dan 4.5 yıllık sözleşme önerdi. Ancak İtalya ekibinin bu transfer için beklentisi 30 milyon Euro...

