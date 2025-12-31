Nkunku ile yakın temas

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Christopher Nkunku ile temaslar sürüyor. Milan'ın 28 yaşındaki Fransız forveti ile Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun iletişime geçtiği vurgulandı. İtalyan basınında yer alan haberde, 40 yaşındaki çalıştırıcının Nkunku ile telefonda görüştüğü ve Fenerbahçe'ye çağırdığı iddia edildi. Daha önce Almanya'da Leipzig'de çalışan ikilinin çok yakın bir iletişime sahip olduğu dile getirildi. Bu sezon Milan'da 14 maçta 3 gol atan ve 2 asist yapan Nkunku'nun ocak ayındaki durumuyla alakalı bir karar vermediği vurgulandı. İlerleyen günlerde Fenerbahçe ile Nkunku arasındaki görüşmelerin süreceği belirtildi.

TEDESCO'YU ÇOK SEVİYOR

Christopher Nkunku, 2021-23 arasında Almanya'da Leipzig'de Domenico Tedesco ile çalıştı. Tedesco yönetiminde 38 maça çıkan Nkunku, 27 gol kaydederken 14 de asist yaptı. İtalyan hocayla tam 41 gole katkı yapan Fransız yıldız, gol krallığı da yaşadı.

VERONA MAÇI ETKİLEDİ

Ara transfer dönemi öncesi Christopher Nkunku'nun kararında Verona maçı etkili oldu. Verona'yı 3-0 yenen Milan'da attığı 2 gol ve performansıyla dikkat çeken Nkunku, takımda kalmaya sıcak bakıyor. Serie A'da şampiyonluk yarışı veren Milan'ın da Fransız forveti kadroda tutarak geniş bir kadro istediği anımsatıldı.