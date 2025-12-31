Gözler Saran'da

Uyuşturucu operasyonu kapsamında iki kez gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest kalan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın kararı bekleniyor. Hafta iki kez karakola gidip imza atması gereken ve son dönemde özel hayatıyla ilgili çıkan haberlerden dolayı rahatsız olan Sadettin Saran'ın görevi bırakmayı düşündüğü ifade edildi. Ancak bu konuda net bir karar almadığı vurgulandı. Geçtiğimiz hafta sonunu da ailesiyle beraber İstanbul dışında geçiren Saran'ın istişarelerde bulunduğu belirtildi.

'GÖREVİ BIRAKMA' ÇAĞRISI

Görevi devraldığı önceki Başkan Ali Koç'un Sadettin Saran'a destek olup görevi bırakmaması yönünde görüş bildirdiği kaydedildi. Ali Koç'un bir olağanüstü kongreyle adaylığını koyup güvenoyu alabileceği şeklinde fikir beyan ettiği de belirtildi. Aynı şekilde Saran'la göreve başlayan mevcut yönetim kurulu da Sadettin Saran'ın devam etmesi gerektiği yönünde destek veriyor. Saran'ın henüz karar vermediği ama Fenerbahçe'nin menfaatine göre hareket edeceği bildirildi. Kısa sürede belirsizliğin biteceği aktarıldı.

B PLANI DA NETLEŞTİRİLDİ

Başkan Sadettin Saran'ın görevi bırakıp, olağanüstü kongrede de aday olmaması halinde B planı da hazırlandı. Mevcut yönetim kurulu içerisinden bir ismin aday olarak gösterilmesi bekleniyor. Başkan Vekili Murat Salar ya da futbol şubesinde sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları'nın öne çıktığı kaydedildi. Ancak ekonomik konulara yatkınlığı ve Başkan Vekili olmasıyla Murat Salar'ın görevi devam ettirebileceği belirtildi.

TÜM GÖRÜŞLERE SAYGILI

Sarı-lacivertli camiada büyük çoğunluk Başkan Sadettin Saran'a destek oluyor. Ancak bazı kongre üyelerinin de istifayı gözden geçirmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'ye zarar vermemek adına doğru kararı vereceği ve tüm üyelerin görüşlerine saygı duyduğu belirtildi.

İKİ AYLIK SÜREÇ OLACAK

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, eğer olağanüstü kongre kararı alırsa kulüp için yepyeni bir süreç başlayacak. Olağanüstü kongrenin iki ay sonra 2026 yılının ikinci ayında yani şubat ayında gerçekleşebileceği ifade ediliyor.