Fener 4 köşe

Avrupa Ligi'nde Brann'a deplasmanda 4 atan Fenerbahçe, aynı tarifeyi bu kez Kadıköy'de Konyaspor'a uyguladı... Maça oldukça istekli başlayan ve Konya kalesini ablukaya alan sarı-lacivertliler, aradığı golü 28'inci dakikada penaltıdan buldu. Hakem Ozan Ergün, Jhon Duran'ın yerde kaldığı pozisyonda VAR müdahalesiyle penaltıyı verdi. Beyaz noktaya gelen 'Brann Fatihi' Anderson Talisca, topu ve kaleci Bahadır'ı ayrı köşelere göndererek Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Bu golden sadece 2 dakika sonra Mert Müldür, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. İki farka rağmen akın akın Konya kalesine yüklenen F.Bahçe'de Anderson Talisca bir kez daha sahneye çıktı ve 37'de ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza attı. İlk yarının aksine ikinci yarıda vites düşüren Fenerbahçe'de günün yıldızlarından Asensio 87'de maçın skorunu ilan etti. F.Bahçe, bu galibiyetle hem iki maçlık üç puan hasretine son verdi hem de Trabzonspor'u geçip ikinci sıraya yerleşti.

8

Fenerbahçe, bu sezon ilk yarılarda en fazla şut atan (8) ve gol beklentisi üreten takım oldu. (2.53).

4 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe, Tümosan Konyaspor maçında dört futbolcusundan faydalanamadı. Sarılacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra; Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına giden Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, dünkü karşılaşmada görev yapamadı. Kadro dışı kalan, Cenk, İrfan ve Becao da yoktu.

ALTYAPIDAN 2 İSİM KADRODA

Fenerbahçe teknik heyeti, sakat, cezalı ve kadro dışı isimler nedeniyle Konyaspor karşısında altyapıdan 2 ismi kadroya dahil etti. Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen ve 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, Konyaspor maçı kadrosunda yer aldı. Kamil Efe, Avrupa Ligi'ndeki Brann maçının son anlarında şans bulmuştu.

İÇERDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 8'inci karşılaşmasını Konyaspor'a karşı oynadı ve 6'ncı galibiyetini aldı. Sarı- lacivertliler daha önce Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor'u yenmiş, Alanyaspor ve Galatasaray'la ise berabere kalmıştı. F.Bahçe bu maçlarda 19 kez rakip ağları havalandırdı.