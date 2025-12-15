Ocakta revizyon

Fenerbahçe, ocak ayında büyük bir revizyona hazırlanıyor... Yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporuna göre hareket edilecek. İlk gelen bilgilere göre; İtalyan çalıştırıcı, başta kadro dışı bıraktığı, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'yla yolların ayrılmasını istedi. Takımda forma şansı bulamayan Emre Mor ile Bartuğ Elmaz'la devre arasında vedalaşılacak. Bu 5 ismin yanında en az 3 isim daha gidecek. Polonya'dan teklif alan İrfan Can Eğribayat'ın da devre arasında gitmesi bekleniyor. Ayrıca yönetimle görüşüp takımdan ayrılmak istediklerini belirten Sebastian Szymanski ile Youssef En-Nesyri'ye de gelen teklifler değerlendirilecek. Bu 8 ismin dışında sürpriz isimlerle de yollar ayrılabilir. O isimlerden biri ise sezon başında kadroya katılan Archie Brown... İngiliz sol beke teklif gelmesi halinde kesin olarak gönderilecek.
