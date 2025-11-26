CANLI SKOR ANA SAYFA
Borussia Dortmund'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde flaş hamle

Borussia Dortmund'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde flaş hamle

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Borussia Dortmund'un o yıldızı ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte Almanlar'ın duyurduğu habere dair tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Borussia Dortmund'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde flaş hamle

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hem hücuma hem de savunmaya takviye yapacak. Defans hattı için düşünülen ilk ismin ise Borussia Dortmund'un yıldız Niklas Süle olduğu ortaya çıktı. Alman medyasına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, sarı-siyahlılarla sözleşmesi bitecek olan 1.95'lik oyuncuyu gündemine aldı.

Borussia Dortmund'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde flaş hamle

Dortmund'un da oyuncuyla yollarını ayırmayı planladığı belirtildi. Futbola Walldorf altyapısında başlayan Süle, Hoffenheim ve Bayern Münih'te de forma giydi. 2022'de bu yana Borussia Dortmund için ter döken 30 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro. Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan stoperi bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Borussia Dortmund'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde flaş hamle

HEYET RAPORLARA BAKACAK

Süle, 29 Ekim'de ayak parmak sakatlığı yaşadı. Bu nedenle şu ana kadar son 5 maçta forma giyemedi. Fenerbahçe sağlık heyeti, 30 yaşındaki stoperin sağlık raporlarını inceleyecek. Süle, profesyonel kariyerinde ise çeşitli sakatlıklardan dolayı tam olarak 130 maçta forma giyemedi.

Borussia Dortmund'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde flaş hamle

4 YILDIR FORMA GİYİYOR

Niklas Süle, 2022 yaz transfer döneminde Bayern'den B.Dortmund'a bedelsiz geldi. 30 yaşındaki stoper, 2017 yılında Hoffenheim'dan Bayern'e 20 milyon euroya transfer olmuştu. Süle'nin kariyerinde ulaştığı en yüksek piyasa değeri ise; 60 milyon euro.

