En-Nesyri için karar verildi! Fenerbahçe'nin transfer kararı...
Avrupa ve Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Fenerbahçe'de bir yandan transfer operasyonu sürüyor. Sarı lacivertliler, ara transfer döneminde ayrılma ihtimali olan ve birçok kulübün talip olduğu Youssef En-Nesyri hakkında transfer kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Sezona beklentilerin altında başlayan ancak Süper Lig'de son oynanan Çaykur Rizespor maçında attığı golle yeniden dikkatleri üzerine çeken Faslı forvet, hakkındaki eleştirileri bir nebze dindirdi.
Bununla birlikte Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin geleceğiyle ilgili sürpriz bir karar verildi.
TAKIMDA KALACAK
Akşam'ın haberine göre, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ocak ayında takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
