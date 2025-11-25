CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe En-Nesyri için karar verildi! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

En-Nesyri için karar verildi! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Avrupa ve Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Fenerbahçe'de bir yandan transfer operasyonu sürüyor. Sarı lacivertliler, ara transfer döneminde ayrılma ihtimali olan ve birçok kulübün talip olduğu Youssef En-Nesyri hakkında transfer kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 16:23
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
En-Nesyri için karar verildi! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Sezona beklentilerin altında başlayan ancak Süper Lig'de son oynanan Çaykur Rizespor maçında attığı golle yeniden dikkatleri üzerine çeken Faslı forvet, hakkındaki eleştirileri bir nebze dindirdi.

En-Nesyri için karar verildi! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Bununla birlikte Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin geleceğiyle ilgili sürpriz bir karar verildi.

En-Nesyri için karar verildi! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

TAKIMDA KALACAK

Akşam'ın haberine göre, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ocak ayında takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
En-Nesyri için karar verildi! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Körfez kulüplerinin, Faslı santrfora ilgisi devam ederken sarı-lacivertliler, ayrılık için sezon sonunu bekleyecek.

En-Nesyri için karar verildi! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Bir süredir kış transfer döneminde takımdan ayrılabileceğine dair haberlerle gündeme gelen En-Nesyri'nin, bu gelişmeyle birlikte sezonu Fenerbahçe'de tamamlaması bekleniyor.

En-Nesyri için karar verildi! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

SEZON KARNESİ

En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi karşılaşmada süre aldı. 28 yaşındaki golcü bu maçlarda takımına 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea-Barcelona maçı detayları! Chelsea-Barcelona maçı detayları! 16:07
Manisa FK'da maç hazırlıkları! Manisa FK'da maç hazırlıkları! 16:04
Çorum FK'da yeni Teknik Direktör! Çorum FK'da yeni Teknik Direktör! 15:38
Borussia Dortmund-Villarreal maçı detayları! Borussia Dortmund-Villarreal maçı detayları! 15:34
Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi belli oldu! 15:14
Türk pilot Alp Aksoy'a övgüler! Türk pilot Alp Aksoy'a övgüler! 15:09
Daha Eski
G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! 15:07
G.Saray'ın gençleri evinde 2 puan bıraktı G.Saray'ın gençleri evinde 2 puan bıraktı 15:06
F.Bahçe'de savunma alarmı! F.Bahçe'de savunma alarmı! 15:04
Bodo/Glimt-Juventus maçı detayları! Bodo/Glimt-Juventus maçı detayları! 14:57
Savic Edin Visca’yı hastanede ziyaret etti! Savic Edin Visca’yı hastanede ziyaret etti! 14:31
F.Bahçe'nin Avrupa mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Avrupa mesaisi sürüyor! 14:14