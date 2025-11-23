Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı CANLI

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Milli aranın ardından yeniden sahne alan sarı-lacivertliler, namağlup serisini devam ettirerek zirve yarışında hata yapmamak istiyor. Galatasaray'ın kazandığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde puan farkını tekrar 1'e indirmeyi hedefliyor.

Çaykur Rizespor ise taraftarı önünde puanlarla ayrılmak istiyor.

RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Sowe.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Duran.

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı 23 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başladı.

RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KANARYA'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Domenico Tedesco yönetiminde milli araya 4'te 4 yaparak giren Fenerbahçe, Rize deplasmanında galibiyet serisini 5'e çıkartmanın yollarını arayacak. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Kanarya, Galatasaray'ın kazandığı haftada puanını 31'e çıkartıp, aradaki farkı tekrar 1'e düşürmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP İLERLİYOR

Fenerbahçe, ligde 12 haftada 28 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Kanarya, lig tarihinde 12 haftalık süreçte yenilgi almadığı son sezon 2005 yılıydı. Söz konusu sezona 2 beraberlikle başlarken, sonrasında üst üste 12 maçta 3 puan aldı. Sarı-lacivertliler, en iyi sezon başlangıcını yaşadığı 2023-2024 sezonunda ilk 10 haftada puan kaybı yaşamazken, 12 maçta ise 31 puan toplamıştı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son 4 maçında hanesine 3 puan yazdırdı.

NELSON SEMEDO CEZALI, OOSTERWOLDE SINIRDA

Kayserispor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Nelson Semedo, yarınki mücadelede forma giyemiyor. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oosterwolde, kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

RİZESPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA 47. RANDEVU

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 31 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 105 gol atarken, Rizespor 43 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, Rize'de 5-0, Kadıköy'de 3-2'lik skorlarla galip geldi.

FENERBAHÇE'DEN KARADENİZ EKİBİNE ÜSTÜNLÜK

Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 11'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 12 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda hücum yönü öne çıkan Fenerbahçe 39 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi son olarak 30 Eylül 2018'de sahasında 3-0 mağlup etti.

SON YILLARDA FARKLI KAZANIYOR

Fenerbahçe'nin rekabette büyük üstünlük sağladığı Rizespor'a karşı son yıllarda deplasmanda gollü galibiyetler elde etti. Son 10 yılda (küme düştüğü sezon dışında) ligde 7 galibiyetle döndüğü deplasmanda 1 kez 6-0, 2 kez 5-1, 1 kez de 5-0'lık skorlar kayıtlara geçti.

İLHAN PALUT 12. KEZ RAKİP

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 11 kez karşılaştı. Palut, teknik adamlık kariyerinde Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor takımlarıyla sarı-lacivertlilere rakip oldu. Tamamı Süper Lig'de oynanan müsabakalarda Palut'un çalıştırdığı takımlar 2 galibiyet alırken, 8 kez de mağlubiyet yaşadı. 1 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar. VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturuyor. AVAR'da ise Anıl Usta görev yapıyor.