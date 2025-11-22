CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe kafilesi Rize’ye geldi

Fenerbahçe kafilesi Rize’ye geldi

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, kente geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 20:15
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe kafilesi Rize’ye geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın saat 20.00'da Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli kafile, karşılaşma için saat 18.45'te Rize-Artvin Havalimanı'na indi. Sarı-lacivertlileri havalimanında taraftarlar karşıladı. Havalimanında tezahüratlarla karşılanan ekip kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. Otele gelen sarı-lacivertliler, burada bekleyen taraftarlarlı selamlayıp, odalarına geçti.

Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:

"Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran"

REKLAM - D&R
G.Saray-G.Birliği | CANLI
DİĞER
İspanya’da gündem yine Arda Güler! “O benim zaafım, tam bir fenomen”
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi 2. Oturumunda konuştu
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! "Bize sürpriz oldu" Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! "Bize sürpriz oldu" 19:33
Dortmund ve Stuttgart’tan gol düellosu! Dortmund ve Stuttgart’tan gol düellosu! 19:33
8 gollü maçta kazanan Bayern Münih! 8 gollü maçta kazanan Bayern Münih! 19:27
Beşiktaş Samsunspor maçına hazır! Beşiktaş Samsunspor maçına hazır! 19:13
İstanbul derbisinde kazanan yok! İstanbul derbisinde kazanan yok! 18:58
Djalovic: Mücadeleye devam edeceğiz Djalovic: Mücadeleye devam edeceğiz 18:52
Daha Eski
G.Saray Yuanyuan'ı transfer etti G.Saray Yuanyuan'ı transfer etti 18:39
G.Saray maçı öncesi Union SG’de şok sakatlık! G.Saray maçı öncesi Union SG’de şok sakatlık! 18:31
Boluspor evinde farklı kazandı! Boluspor evinde farklı kazandı! 17:58
Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! 17:44
Barcelona Camp Nou'ya dönüyor! Barcelona Camp Nou'ya dönüyor! 17:43
Chelsea Burnley engelini geçti! Chelsea Burnley engelini geçti! 17:39