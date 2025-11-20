CANLI SKOR ANA SAYFA
Arsenal'in süper yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi! Transferi duyuruldu

Arsenal'in süper yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi! Transferi duyuruldu

Ara transfer döneminin çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiliz basını Arsenal'in Brezilyalı yıldız futbolcusunun sarı lacivertlilere önerildiğini duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Arsenal'in süper yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi! Transferi duyuruldu

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ederken, İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen basın organları arasında yer alan Mirror, sarı-lacivertlilerin, Arsenal'de menajer Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği Gabriel Martinelli'yi transfer listesine aldığını yazdı.

Arsenal'in süper yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi! Transferi duyuruldu

Ocak ayında Arsenal, Martinelli dahil olmak üzere 4 oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. Menajerler aracılığıyla 24 yaşındaki kanat oyuncusu Fenerbahçe'ye teklif edildi. Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı oyuncuyu şu anda değerlendirmeye aldı. Ancak henüz net bir karar vermedi" ifadelerine yer verildi. Arsenal'le 2027 hazirana kadar sözleşme olan Martinelli'nin piyasa değeri 45 milyon Euro.

Arsenal'in süper yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi! Transferi duyuruldu

ŞU ANA KADAR 4 MAÇ KAÇIRDI


Martinelli, 27 Ekim'de kasık sorunu yaşadı ve 21 Kasım'da sahalara dönebilecek. Bu sezon 4 maç kaçıran Brezilyalı oyuncu, 2019-2020 sezonunda ise darbeye bağlı yaşadığı sakatlık nedeniyle 39 karşılaşmada forma giyemedi.

Arsenal'in süper yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi! Transferi duyuruldu

Profesyonel kariyerinde toplamda 68 maç kaçıran Gabriel Martinelli'nin raporlarının da inceleneceği belirtildi.

Arsenal'in süper yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi! Transferi duyuruldu

ARTETA İLE ANLAŞAMIYOR


2019 yaz transfer döneminde Brezilya ekibi Ituano'dan 7 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Martinelli, menajer Arteta'yla anlaşamıyor. Bu sezon toplamda 12 maça çıksa da sadece 479 dakika sahada kalabildi. Bu maçlarda 4 gol atan sambacı, 1 kez de asist yaptı.

