Arsenal'in süper yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi! Transferi duyuruldu

Ocak ayında Arsenal, Martinelli dahil olmak üzere 4 oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. Menajerler aracılığıyla 24 yaşındaki kanat oyuncusu Fenerbahçe'ye teklif edildi. Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı oyuncuyu şu anda değerlendirmeye aldı. Ancak henüz net bir karar vermedi" ifadelerine yer verildi. Arsenal'le 2027 hazirana kadar sözleşme olan Martinelli'nin piyasa değeri 45 milyon Euro.