Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi! İlk temas kuruldu

Ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Alexander Sörloth için harekete geçti. Sarı lacivertli yönetim Norveçli golcünün milli maçına giderek ilk teması kurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi! İlk temas kuruldu

Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Öncelikli hedef; santrfor bölgesi... Sarı-lacivertlilerin bu bölgeye transfer etmek istediği ilk isim Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski'ydi. Ancak Polonyalı oyuncudan olumsuz yanıt alındı.

Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe, vakit kaybetmeden ise listede ikinci sırada yer alan Atletico Madrid'in yıldızı Alexander Sörloth için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerin futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, İtalya-Norveç maçını pazar akşamı yerinde takip etti.

Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi! İlk temas kuruldu

Birçok isim mercek altına alınsa da ilk sırada Alexander Sörloth var ve Torunoğulları, Norveçli golcüyle burada ilk teması kurdu. 29 yaşındaki yıldızla önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak ve bu görüşmede Sörloth ikna edilmeye çalışılacak. Fenerbahçe yönetimi, ardından ise İspanyol devi Atletico Madrid'le temaslara başlayacak.

Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi! İlk temas kuruldu

TRABZON'DA ŞOV YAPTI

2019-20 sezonunu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Sörloth, sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Bordo-mavili forma altında o sezon 49 maça çıkan Norveçli yıldız, tam 33 kez ağları sarsmış ve 11 defa da asist yapmıştı.

Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi! İlk temas kuruldu

ATLETICO'DA MUTSUZ

Atletico Madrid'de rotasyonda kalan Sörloth, bu durumdan oldukça muzdarip... Mutlu olmayan ve takımdan ayrılmak isteyen 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 11'i La Liga olmak üzere toplamda 17 maça çıktı. 789 dakika sahada kalan Norveçli sadece 2 kez gol sevinci yaşayabildi.

