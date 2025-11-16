CANLI SKOR ANA SAYFA
Rams Global Cizre Belediyespor 0-3 Fenerbahçe Medicana | MAÇ SONUCU-ÖZET

Rams Global Cizre Belediyespor 0-3 Fenerbahçe Medicana | MAÇ SONUCU-ÖZET

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 16:17



Rams Global Cizre Belediyespor 0-3 Fenerbahçe Medicana | MAÇ SONUCU-ÖZET

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Rams Global Cizre Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Medicana : 3

Salon: Cizre 100. Yıl

Hakemler: Ramazan Demiröz, Furkan Salduz

Rams Global Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, İbrahim Emet, Rezaei, Aghajanimohzaji, Hakan Polat (Alperay Demirciler, Umut Durur, Butuhan Hüseyin Duman, Emre Çevik, Taha Erden, Mehmet Kantarcıoğlu)

Fenerbahçe Medicana: Mert Matic, Drzyzga, Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Yigit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Gomez, Franca, Kaan Gürbüz)

Setler: 17-25, 23-25, 14-25

Süre: 75 dakika (24, 28,23)

