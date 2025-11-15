CANLI SKOR ANA SAYFA
Jhon Duran milli takıma neden çağrılmadı? Hocası açıkladı!

Jhon Duran milli takıma neden çağrılmadı? Hocası açıkladı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jhon Duran ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun ülkesinin milli takımına çağrılmaması hakkında Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 10:46 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 10:49
Jhon Duran milli takıma neden alınmadı? Hocası açıkladı!

Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Fenerbahçe'de forma giyen Jhon Duran'ın milli takıma neden çağrılmadığı ile ilgili basın mensuplarının sorusunu cevapladı.

Jhon Duran milli takıma neden alınmadı? Hocası açıkladı!

Yeni Zelanda ile oynanacak dostluk karşılaşması öncesi açıklamalarda bulunan Lorenzo, "Çağrılan veya ön listede olan tüm oyuncular gibi, hafta hafta, maç maç takip ediliyorlar. Duran çok az oynadı. Beşiktaş'a karşı oyuna girdi ve bir gol attı ama 15-20 dakika oynadı. ifadelerini kullandı.

Jhon Duran milli takıma neden alınmadı? Hocası açıkladı!

Duran'ın yeterli sürekliliğe ulaşmadığını söyleyen Arjantinli teknik adam, "Milli Takım'da rekabet edebilmesi için gereken sürekliliğe henüz sahip değil, ama yine de radarımızda. Kulüp değişiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle en iyi döneminde değil, ama geleceği var." sözlerini sarf etti.

Jhon Duran milli takıma neden alınmadı? Hocası açıkladı!

Duran, 6 Haziran tarihinde oynanan Peru maçından bu yana Milli Takım'da forma giymedi. Oyuncu, Buenos Aires'te Arjantin'e karşı oynanacak maç için antrenman yapmasına ve hazırlıklarına engel olan bir bel ağrısı yaşadığını söyleyerek Kolombiya kampından ayrılmıştı.

