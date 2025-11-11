Fenerbahçe, Turkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Buyuk Onder Mustafa Kemal Ataturk'u ebediyete intikal edişinin 87. yıl donumunde Dolmabahce Sarayı acıklarında andı. 10 Kasım Fenerbahce Vapuru ile 6. kez organize edilen anma torenine Fenerbahce Kulubu Başkanı Sadettin Saran, Yuksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yonetim kurulu, yuksek divan kurulu ve kongre uyeleri, sporcular ve teknik ekipler ile calışanlar katıldı. Saat 9'u 5 gece siren sesleri eşliğinde Dolmabahce Sarayı acıklarında saygı duruşunda bulunuldu. Torende konuşan Başkan Sadettin Saran, "Cok onemli bir etkinlik. Bunu bizden once yapan yonetimi tebrik ediyorum. Bize de ilk defa nasip oldu. Bu inşallah senelerce devam edecek. Bunun bir parcası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Fenerbahce her yerde. Fenerbahceli cocuklarımızın hepsi Ataturkcu. Bundan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.