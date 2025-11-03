İsmail şov yaptı

F.Bahçe'de tarihi derbi galibiyetinin başrol oyuncularından birisi İsmail Yüksek oldu. Bu sezon sergilediği performansla orta alanda takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi haline gelen İsmail Yüksek, her geçen hafta performansının üzerine koyarak devam ediyor. Tüpraş Stadı'nda mücadelenin 22. dakikasında Gökhan Sazdağı'nın uzaklaştırmak istediği pozisyonda topa elişine vurarak harika bir gole imasını attı. F.Bahçe'yi ateşleyen isim olan İsmail, orta alandaki baskısıyla fark yarattı. Takımının hücum organizasyonlarında da başrolde olan milli futbolcu, sergilediği performansla dünkü derbiye damgasını vurdu.

Yüksek Kayseri maçında cezalı

Karşılaşmanın yıldızlarından birisi olan İsmail Yüksek, mücadelenin son anlarından sarı kart gördü. Böylece bu sezon ligde toplamda 4. sarı kartını gören milli futbolcu, cezalı duruma düştü. İsmail, takımının gelecek hafta Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. İsmail'in yerine Fred ve Szymanski forma bekleyecek.