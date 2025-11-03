CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbi sonrası taraftara teşekkür paylaşımı!

Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından derbi galibiyetinin ardından sarı lacivertli taraftarlara teşekkür paylaşımı yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 12:17
Fenerbahçe resmi X hesabı, Beşiktaş'a karşı alınan 3-2'lik galibiyetin ardından mücadeleye dair bir paylaşımda bulundu.

Sarı lacivertlilerden yapılan paylaşımda, "Dün gece Beşiktaş deplasmanında alınan galibiyet, Fenerbahçemizin inancının, karakterinin ve pes etmeyen ruhunun göstergesiydi. Takımımız son ana kadar savaştı, taraftarımız bir an bile vazgeçmedi. Sahada, tribünde, ekran başında… Herkes aynı yürekti dün gece. Samandıra'da takımımızı yolcu eden, deplasmanda inancını haykıran, evinde kalbi bizimle atan her bir Fenerbahçeliye yürekten teşekkür ediyoruz. Bu camia, birlikte olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha gösterdi. Samandıra'dan çıkan inanç, tüm Türkiye'ye yayıldı. Bu yolun adı inanç, adı mücadele, adı Fenerbahçe. İyi ki varsınız Büyük Fenerbahçe Taraftarı!" ifadeleri kullanıldı.

