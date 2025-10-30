Fenerbahçe’de Szymanski krizi büyüyor! “Beni burada sevmiyorlar” iddiası

"MOURINHO SONRASI KENARDA KALDI" Nalepa, Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından Szymanski'nin gözden düştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Szymanski, Türkiye ligi standartlarına göre çok iyi bir futbolcu. Ancak şu anda kulüpte biraz sıkıntılı bir dönemde. Mourinho onu seviyor ve destekliyordu fakat Türkler Mourinho gibi düşünmüyor. O ayrıldığından beri Sebastian biraz kenarda kaldı."