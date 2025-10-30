Fenerbahçe’de Szymanski krizi büyüyor! “Beni burada sevmiyorlar” iddiası

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımda son haftalarda form grafiği düşen ve eleştirilerin odağına yerleşen Szymanski'nin, takım içindeki durumuyla ilgili Polonyalı futbolcu Michal Nalepa çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de Giresunspor, Sakaryaspor, Çorum FK ve Gençlerbirliği formaları da giyen Michal Nalepa, Polonya basınından Tomasz Cwiakala'ya verdiği röportajda vatandaşı Szymanski hakkında konuştu.
"MOURINHO SONRASI KENARDA KALDI"
Nalepa, Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından Szymanski'nin gözden düştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Szymanski, Türkiye ligi standartlarına göre çok iyi bir futbolcu. Ancak şu anda kulüpte biraz sıkıntılı bir dönemde. Mourinho onu seviyor ve destekliyordu fakat Türkler Mourinho gibi düşünmüyor. O ayrıldığından beri Sebastian biraz kenarda kaldı."
Michal Nalepa, Szymanski'nin moral olarak da zor bir süreçten geçtiğini öne sürerek şunları söyledi: "Genel olarak ondan hoşlanmıyorlar. Kendisi de bana 'Beni burada sevmiyorlar' dedi."
OCAK AYINDA AYRILIK İHTİMALİ
Polonya basını ise bu açıklamaların ardından Szymanski'nin Fenerbahçe'den ayrılabileceğini yazdı. Haberde, 26 yaşındaki oyuncunun devre arasında transfer kararı almasının sürpriz olmayacağı belirtildi.
FENERBAHÇE YÜKSEK BONSERVİS BEKLİYOR
Szymanski'nin 2027 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesinin bulunduğu hatırlatılırken Polonyalı yıldızı transfer etmek isteyen kulüplerin sarı-lacivertli ekibe hatırı sayılır bir bonservis bedeli ödemesi gerektiği vurgulandı.