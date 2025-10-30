CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de Szymanski krizi büyüyor! “Beni burada sevmiyorlar” iddiası

Fenerbahçe’de Szymanski krizi büyüyor! “Beni burada sevmiyorlar” iddiası

Fenerbahçe'de son haftalarda performansı tartışılan Sebastian Szymanski hakkında vatandaşı Michal Nalepa'dan çarpıcı sözler geldi. Nalepa, Polonyalı yıldızın kendisine "Beni burada sevmiyorlar" dediğini öne sürdü. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 08:45
Fenerbahçe’de Szymanski krizi büyüyor! “Beni burada sevmiyorlar” iddiası

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımda son haftalarda form grafiği düşen ve eleştirilerin odağına yerleşen Szymanski'nin, takım içindeki durumuyla ilgili Polonyalı futbolcu Michal Nalepa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’de Szymanski krizi büyüyor! “Beni burada sevmiyorlar” iddiası

Türkiye'de Giresunspor, Sakaryaspor, Çorum FK ve Gençlerbirliği formaları da giyen Michal Nalepa, Polonya basınından Tomasz Cwiakala'ya verdiği röportajda vatandaşı Szymanski hakkında konuştu.

Fenerbahçe’de Szymanski krizi büyüyor! “Beni burada sevmiyorlar” iddiası

"MOURINHO SONRASI KENARDA KALDI"

Nalepa, Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından Szymanski'nin gözden düştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Szymanski, Türkiye ligi standartlarına göre çok iyi bir futbolcu. Ancak şu anda kulüpte biraz sıkıntılı bir dönemde. Mourinho onu seviyor ve destekliyordu fakat Türkler Mourinho gibi düşünmüyor. O ayrıldığından beri Sebastian biraz kenarda kaldı."

Fenerbahçe’de Szymanski krizi büyüyor! “Beni burada sevmiyorlar” iddiası

"BENİ BURADA SEVMİYORLAR"

Michal Nalepa, Szymanski'nin moral olarak da zor bir süreçten geçtiğini öne sürerek şunları söyledi: "Genel olarak ondan hoşlanmıyorlar. Kendisi de bana 'Beni burada sevmiyorlar' dedi."

Fenerbahçe’de Szymanski krizi büyüyor! “Beni burada sevmiyorlar” iddiası

OCAK AYINDA AYRILIK İHTİMALİ

Polonya basını ise bu açıklamaların ardından Szymanski'nin Fenerbahçe'den ayrılabileceğini yazdı. Haberde, 26 yaşındaki oyuncunun devre arasında transfer kararı almasının sürpriz olmayacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de Szymanski krizi büyüyor! “Beni burada sevmiyorlar” iddiası

FENERBAHÇE YÜKSEK BONSERVİS BEKLİYOR

Szymanski'nin 2027 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesinin bulunduğu hatırlatılırken Polonyalı yıldızı transfer etmek isteyen kulüplerin sarı-lacivertli ekibe hatırı sayılır bir bonservis bedeli ödemesi gerektiği vurgulandı.

