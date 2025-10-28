Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe her maç üzerine koyarak gelişmeye devam ediyor. Tedesco'nun artık kafasında net bir 11'i var. Bu durum beraberinde oyun ezberini getiriyor. Özellikle orta saha 3'lüsü Edson, İsmail Yüksek ve Asensio hem ikinci bölgeyi kontrol altına alıyor hem de hücuma destek oluyor. Tedesco'nun Asensio'yu Talisca yerine tercih etmesi onun En- Nesyri'yle olan uyumu... Onun önde olması En- Nesyri'yi rakip ceza sahasına ittiriyor. Hep söylerim santrforun ceza sahasının içi olmalı diye... Oralarda ne kadar topla buluşursan gol atma şansın o kadar artar.
Burak YılmazFenerbahçe'nin kanatlarını kapatayım derken orta sahasını tamamen boşalttı. Bu boşluk aslında sarı- lacivertlilerin işini kolaylaştırdı. Ederson geldiğinden beri artık kafalar rahat. Kalede inanılmaz güven veriyor. Ayrıca ayakları çok iyi olduğu için zaman zaman diğer oyuncuların atamadığı pasları atıyor. İkinci yarı gerçek bir Talisca fırtınası vardı.
Attığı goller jeneriklikti. Tedesco Gaziantep deplasmanında golcülerinden yüzde yüz verim aldı. Ortada iyi bir plan ve sistem olduğu muhakkak. Lakin kondisyon anlamında sıkıntılar devam ediyor. Bu probleminde devre arası kampına kadar çözülebilmesi imkansız. En azından 6 puan fark korunarak hatta Kadıköy'de alınacak Galatasaray galibiyetiyle devre arasına en az puan farkıyla gidilmeli.
Bakıyorum takımda yüzler gülüyor. Arkadaşlığın olduğu yerde başarı gelir. Tedesco sadece sistemi değiştirmedi. Arkadaşlığı da sağladı Samandıra'da. Tedaviye devam. Zira Tedescosilin Fenerbahçe'ye iyi geliyor.
GÜRCAN BİLGİÇ - FENER'İN EVRİMİ
Maç 2-0 olduğunda mükemmele yakın bir F.Bahçe oyunu vardı. Önde baskıyı doğru yapıyorlar, rakibi ceza alanına etkili yaklaştırmıyorlar, kontrolü ellerinde tutarak pozisyon kovalıyorlardı. Geçen haftalardaki G.Antep performansıyla maç öncesi yorumlarda ''Kabus'' olarak değerlendirilen 90 dakikayı ''Kolay'' hale getirdiler.
Devre bittiğinde ciddi sarı kart problemleri vardı. Topla yüzde 66'yla oynayan Gaziantep, üstünlüğünü kora korlarda sarı kartı göze alarak önlemek istediler. Alvarez, Brown ve Skriniar. Bu isimlere ikinci yarıda Oosterwolde ve İsmail de eklendi. Herkesin aklında ''Mourinho virüsü geri döner mi?'' sorusu vardı. Yani; takım yine kendi birinci bölgesine çekilip skoru mu savunacaktı?
Tedesco, erken müdahalelerle hem kartlı oyuncularını korumaya aldı hem de perşembe günü 115 kilometre koşan takımına enerji aşıladı. Öne koşular azaldığında da ciddi uyarılarını yaptı. En-Nesyri ve Talisca golleriyle maça damga vurdular. Talisca neredeyse futbol hayatını bitirecek pozisyondan sonra imza gollerinden birini ağlara gönderdi.
4 golün yanına üç direkten dönen en az iki de net kaleci kurtarışını koyduğunuzda takım oyunundaki ''Evrimi'' daha net anlatırız. Beşiktaş derbisi öncesinde istedikleri özgüveni, ''Yapabiliriz'' duygusunu taraftara da yaşattı. Nene'nin sıfıra yakın etkiyle sahada yer almasına bakarsak maçı ''10 kişiyle kazandılar'' da diyebiliriz. Camiayı hedefin peşine coşkuyla katacak ilk şey Beşiktaş galibiyeti olur. Koca bir sezonun ateşi bu maçta yatıyor.
MUSTAFA ÇULCU - BASİT FAULLER ÇALDI
TFF başkanının açıklamalarından sonra hakemler adına bu maç daha da zorlaştı. Atilla Karaoğlan ve ekibi sıkıntı yaşamamak adına çok basit temaslara bile fauller çaldılar. Öyle ki ilk yarı çaldığı 15 faulün yarısı basit futbolun doğasında olan temaslar. Fenerbahçe'nin ilk golü öncesi yardımcısı ile birlikte verdiği faul, Skiriniar'ın gördüğü sarı öncesi çaldığı faul kabul görmedi. Gaziantep FK 32'de Camara ile 44'te Maxim ile penaltı bekledi. Devam kararları doğruydu. İsmail ve Skriniar'a gösterdiği sarıları tekrar izlemesini tavsiye ederim.
Atilla Karaoğlan pozisyon gözünün önünde Talisca'ya faulünde ciddi faullü oyundan Abena'ya kırmızı çıkaramayıp VAR müdahalesi yiyorsun. Buna sahada kırmızı veremiyorsan neye kırmızı göstereceksin? Fenerbahçe, önde baskı ve istekle başladığı oyunda; En-Nesyri'yi hücum aksiyonlarında besleyince kullanışlı ve üretken duruma getirdi. Zaten En-Nesyri, boş koşulardan ziyade topla buluştukça verimi artan bir oyuncu.
Fenerbahçe, rakibi 4-1- 4-1 gibi karşılıyor. Gaziantep ilk yarıda genellikle Lungoyi ile sol kanadı zorladı. O bölgede; Semedo'yu geçtiği anda Skriniar'ın sert kademesine takıldı. İkinci yarı ise her iki kanadı kullanarak hücumda etkili oldular. Fenerbahçe dönen ikinci topları kazandı. Topu kazanamazsa takım halinde topun arkasına geçiyor, kazandığı anda hızlı geçişlerle kaleye çabuk gidiyor. Mourinho'nun sıkıcı prangalı oyunundan sonra Tedesco'nun rüzgarı ve oyun anlayışı izlerken keyif veriyor. Kalede Ederson çok güvenli. Merkezde her geçen gün daha iyi olan İsmail ise muhteşem. Burak Yılmaz ile çıkışta olan Gaziantep deplasmanında Fenerbahçe'nin derbi öncesi iyi futbol ve farklı skorla aldığı üç puan büyük moral oldu.