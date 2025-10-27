CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, Gaziantep'te oynanan bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 19:52
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 10. haftada Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kanarya, kritik maçtan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Gaziantep FK: Burak, Perez, Arda, Abena, Kevin Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

KANARYA'DA TEK HEDEF 3 PUAN

Domenico Tedesco yönetiminde Stuttgart maçını 1-0 kazanmasını bilen Fenerbahçe, ligde de etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Zirve takibinde hata yapmak istemeyen Kanarya, Gaziantep deplasmanından 3 puan alarak haftayı moralli kapatmayı hedefliyor. Galatasaray ve Trabzonspor'un kazandığı haftada puanını 22'ye çıkartmak isteyen sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 3. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı nasıl izlenir

FENERBAHÇE'DEN GAZİANTEP FK'YA ÜSTÜNLÜK

Sarı-lacivertliler bu maça kadar kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı son 9 maçta üstünlük kurdu. 7'si Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki 9 müsabakanın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021 tarihinde 3-2'lik skorla aldı. Geçtiğimiz sezon Gaziantep'te oynanan karşılaşmalar, Türkiye Kupası'nda 4-1, ligde de 3-1'lik skorla Fenerbahçe lehine sona erdi.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı istatistikleri

BURAK YILMAZ'IN GAZİANTEP FK İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sezona Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile başlayan ve 2 maçta 2 yenilgi yaşayan Gaziantep FK, daha sonra bu göreve Burak Yılmaz'ı getirdi. 40 yaşındaki teknik adamla ilk 3 maçında 9 puan kazanan Gaziantep ekibi, ligdeki son 7 karşılaşmasını da kaybetmedi ve bu süreçte 17 puan toplayarak üst sıralara tırmandı. Burak Yılmaz, teknik adamlık kariyerinde bu maçla birlikte Fenerbahçe'ye karşı 3. kez rakip. Yılmaz; Kayserispor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemlerde sarı-lacivertlilerle oynadığı 2 maçı da kaybetti.

Burak Yılmaz istatistikleri

GAZİANTEP FK-FENERBAÇE MAÇI HAKEMİ

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Çimen yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova. TFF, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı VAR hakeminin Ömer Faruk Turtay olduğunu açıkladı. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral ve Ayberk Demirbaş görev yapıyor.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı hakemi

Domenico Tedesco: Zor maç olacak ama...
