Fenerbahçe'de dikkat çeken Edson Alvarez gerçeği! Transferi bitiren isim...

Fenerbahçe'nin bu sezonki yeni transferlerinden Edson Alvarez kısa süre içerisinde sergilediği performansla sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazanmayı başardı. Kanarya'da Meksikalı yıldız ile ilgili o gerçek ise gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de son haftalarda yükselen performansın en önemli isimlerinden biri Edson Alvarez oldu. Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Meksikalı yıldız, sakatlığını atlatır atlatmaz takıma geri dönerek fark yaratmaya başladı.
Meksika Milli Takımı kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre formasından uzak kalan Alvarez, dönüşüyle birlikte orta sahada hem dinamizm hem de sertlik kazandırdı.
Teknik direktör Domenico Tedesco, oyuncusunun fiziksel ritmini yeniden bulmasıyla Fenerbahçe'nin oyun dengesinin de oturduğunu düşünüyor. Tesislerde takım arkadaşlarını yönlendiren ve saha içinde liderlik rolünü üstlenen Alvarez, teknik ekibin takdirini kazandı.
Alvarez'in transferinde Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in önemli rol oynadığı öğrenildi. İtalyan devi Inter, Alman ekibi Borussia Dortmund ve eski takımı Ajax'ın ilgisine rağmen Meksikalı futbolcu, sarı-lacivertlilerin projesine ve vizyonuna inanarak İstanbul'u tercih etti.
Yönetim, Alvarez'i "projenin omurgası" olarak tanımlarken, Stuttgart maçında gösterdiği mücadele sonrası "Ne kadar doğru bir tercih olmuş" yorumları yapıldı.
İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, Alvarez'i yalnızca bir orta saha oyuncusu değil, aynı zamanda takımın mental liderlerinden biri olarak görüyor.