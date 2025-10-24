Ömer Üründül Fenerbahçe-Stuttgart maçını değerlendirdi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 3. hafta maçında evinde StuttgartKerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, zorlu mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 10:01
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Stuttgart'ı ağırladı.

Sarı-lacivertliler, mücadeleden Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 galip ayrılarak üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Usta yazar Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin Stuttgart karşısında elde ettiği zaferi Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

ÖMER ÜRÜNDÜL - TEDESCO'YA TAM NOT

Maç öncesi yaptığım ikili karşılaştırmada ortaya şöyle bir tablo çıktı; sistemi oturmuş olan takım Stuttgart. Fizik kondisyon olan takım Stuttgart ve topa sahip olma üstünlüğü olarak Stuttgart. Kısacası günümüz futbolunun istediği önemli ilkelerin birçoğunda rakip önde. F.Bahçe ne yapmalı? Önce doğru takım tertibi, ondan sonra doğru bir taktik plan, bilhassa savunma güvencesini hiç ihmal etmeden… Ve de takım ruhu ile mücadele.

Öncelikle Tedesco dün ilk defa benden tam puan aldı. Nihayet Talisca'yı kulübeye çekti, şart olan sağlam Alvarez-İsmail ikilisini orta sahada görevlendirdi. Taktik olarak da rakibe boşluk bırakmayan, alan daraltan savunma fırsat buldukça da hücum girişimlerinin işlerlik kazanması. Bir de skor avantajı yakalanınca daha elverişli bir ortam oluştu.

İkinci yarıda rakibin daha yüksek tempo ile baskı uygulayacağı belliydi. Ama seyircinin de itici gücü ile futbolcular sınırsız enerjileri gündeme getirerek alışılmış fizik gücü eksikliklerini en aza indirdiler. Ve sonuçta da çok önemli ve takıma öz güven kazandıracak 3 puan geldi.

İsmail ve Alvarez inanılmaz mücadele ettiler. İsmail için en önemli sorun hiç kendisine sakatlık problemi yaşanacak pozisyonlardan sakınmaması. Biraz daha hırsını rölantiye almalı. Skriniar hakikaten büyük deneyim, Tedesco'nun değişiklikleri de yerindeydi. Girenler de zaten son bölümde faydalı oldular. Uzun yıllardır Avrupa'da bu kadar kötü bir hakem yönetimi görmedim.

