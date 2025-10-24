CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe-Stuttgart maçında dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene...

Fenerbahçe-Stuttgart maçında dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun Dorgeles Nene'yi oyundan aldıktan sonra kutlama şekli sosyal medyada gündem oldu. İşte o kare... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 10:28
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Stuttgart maçında dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etti.

Fenerbahçe-Stuttgart maçında dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene...

Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe-Stuttgart maçında dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu (p) kaydetti.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Stuttgart maçında dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene...

Stuttgart karşısında etkili bir oyun sergileyen sarı-lacivertlilerde başarılı performansıyla ön plana çıkan isimlerden biri de Dorgeles Nene oldu.

Fenerbahçe-Stuttgart maçında dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene...

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Malili futbolcu, 80. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.

Fenerbahçe-Stuttgart maçında dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, etkili bir performans sergileyen öğrencisini kucaklayarak tebrik etti.

