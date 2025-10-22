CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Stuttgart maçı öncesi gündem olan istatistik! Tedesco...

Fenerbahçe-Stuttgart maçı öncesi gündem olan istatistik! Tedesco...

UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun istatistikleri dikkat çekti. Antrenörlük kariyerine Stuttgart ile başlayan Tedesco, eski takımına karşı çıktığı 6 maçta yalnızca 1 kere mağlup oldu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 11:14
Fenerbahçe-Stuttgart maçı öncesi gündem olan istatistik! Tedesco...

Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçında Alman ekibi Stuttgart'ı ağırlayacak temsilcimiz Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun başarılı karnesi göze çarpıyor. İtalyan teknik adam, antrenörlük kariyerine başladığı Stuttgart'a karşı hep olumlu sonuçlar almasıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe-Stuttgart maçı öncesi gündem olan istatistik! Tedesco...

Tedesco; RB Leipzig, Schalke 04 ve Aue takımlarını çalıştırdığı dönemlerde Stuttgart'a karşı 6 resmi maça çıktı. Stuttgart'a karşı Bundesliga ve Bundesliga 2 maçları oynayan Tedesco, 6 karşılaşmada tam 4 galibiyet aldı.

Fenerbahçe-Stuttgart maçı öncesi gündem olan istatistik! Tedesco...

Bundesliga seviyesinde hem Schalke 04 hem de RB Leipzig'in başındayken hiç kaybetmeyen 40 yaşındaki hoca, sadece Bundesliga 2'de Aue'de görevdeyken yenilgi yaşadı. Stuttgart'a karşı 1 beraberlik, 1 de yenilgi gösteren Tedesco, bu kez temsilcimiz Fenerbahçe'nin başında galibiyet arayacak.

Fenerbahçe-Stuttgart maçı öncesi gündem olan istatistik! Tedesco...

STUTTGART'TA GÖREV YAPTI

Antrenörlük kariyerine 2008 yılında Alman kulübünün altyapısında göreve başlayan Tedesco, 2015'e kadar çeşitli kademelerde yer aldı. Özellikle Stuttgart'ın U17 takımında başarılı sonuçlara imza atan İtalyan çalıştırıcı, her fırsatta Bundesliga ekibine çok saygı duyduğunu dile getiriyor.

Fenerbahçe-Stuttgart maçı öncesi gündem olan istatistik! Tedesco...

ALMANYA'DA GÜNDEM OLDU

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak Stuttgart'ta gözler Domenico Tedesco'ya çevrildi. Alman basını, Stuttgart'ın çok iyi tanıdığı bir teknik direktör olan Tedesco'ya rakip olacaklarını vurguladı. Stuttgart'a yakın basın organları da İtalyan hocanın geçmişteki dönemlerini anımsattı.

