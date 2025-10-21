CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 17:22
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Ziyaret sonrasında Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyelerinden Ali Gürbüz ile Ertan Torunoğulları, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ali Gürbüz, yaklaşık 1 aydır görevde olduklarını belirterek, "Yeni göreve geldiğimiz için federasyona bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Çok sıcak bir ortam vardı. Biz, başkanımızdan sadece şeffaflık ve adalet talep ettik. Başka konu konuşulmadı. İbrahim Hacıosmanoğlu'na, Mecnun Otyakmaz'a, Ural Aküzüm'e ve Fuat Göktaş'a bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertan Torunoğulları ise kulüp yönetim kurulu üyelerinin başkan Hacıosmanoğlu ile tanıştığını aktararak, "Şeffaf bir şekilde her şeyi konuştuk. Bundan sonra haftada bir buraya gelip, kendileriyle görüşeceğiz. Başkan da 'Aklınızda bir şey olursa gelin ve bizimle konuşun.' dedi. Güzel bir görüşme oldu. Umarım bütün sezon boyunca böyle gider." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart ile oynanacak maça değinen Torunoğulları, "Stuttgart çok formda bir takım. Almanya'nın en formda takımlarından bir tanesiyle oynayacağız. İlk iki maçta sorun yaşadılar. Sonra galibiyetler aldılar. Bizim için iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Çekişmeli bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

