Spor yazarları Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi
Spor yazarları Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.
Milli ara sonraları normalde hep sıkıntılı olur. Ancak bu kez durum farklıydı. Zira takımla maç trafiği yüzünden çalışma imkanı bulamayan Tedesco için bu ara bulunmaz bir fırsattı. Nitekim Fenerbahçe'de gözle görülür bir fark var. Ofansif ve daha önemlisi hızlı oynamaya başladı sarı- lacivertliler... Yavaş oynayarak rakibin yerleşmesine müsaade edilmesi pozisyona girmeyi güçleştiriyor. Şimdi ise oyun hızı artınca kapanan Karagümrük karşısında çokça pozisyon buldu. Kapanan derken abartmıyorum inanın adeta etten duvar örmüşlerdi.
Başından beri söylüyorum; Kerem'in ilacı Asensio diye... Birbirlerine yakın oynayınca ver kaç yaparak hep tehlikeli oldular. Domenico Tedesco'nun Youssef En- Nesyri'yi kesmesine bayıldım. Fenerbahçe'nin santrforu son 3 maçta 0 şutla oynar mı? Yeni bir şeyler düşünmek, farklı planlar yapmak bir teknik adamda olması gereken meziyet. Tedesco aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemeyerek hem oyunu hem oyuncuları değiştirdi. Unutulmuş Levent Mercan'ın üzerindeki tozu silip sahaya sürdü. Bu da adaletli olduğunun göstergesi...
İkinci yarı Jose Mourinho'dan kalma fiziksel düşüş kendini bir kez daha gösterdi. Bu anlarda lig sonuncusu Karagümrük, Fenerbahçe'ye soğuk terler döktürdü. Domenico Tedesco'nun inşa ve tedavi süreci devam ediyor. Bu dönemi hasarsız atlatıp 6 puanlık farkı korumak gerekiyor. Lakin en önemli konu net bir şekilde Fenerbahçe'nin santrfora ihtiyacı olduğudur. Topu içeri atacak oyuncuyu bulamazsan şampiyonluk yolunda yarışamazsın.
Milli Takım arası Tedesco'ya kadroda onarım için fırsat verdi. Bu kez taşları yerine koydu. Alvares ve İsmail merkezde, önlerinde Asensio... Temaslı oynadılar, oyuna ve topa hükmettiler, küçük üçgenler ile boş alanlar buldular ve iki gol attılar. Soyunma odasına giden iki takım, dönüşte kimliklerini de değiştirmişlerdi birbirleri ile. Karagümrük ısırmaya başladı. Talisca topu önde tutamadı, Kerem ve Nene'nin defansif katkıları sınırlı kaldı.
Tutuldu Fenerbahçe oyuncuları. İlk yarıdaki pas köprüsü yerle bir oldu. Rakip kaleye rahat gelmeye, direnç görmeden organizasyonunu yapma fırsatı yakaladı. Gol de böyle geldi, direkten dönen veya Tarık'ın kurtardığı pozisyonlar da. Hatta santimlerle ofsayta takılan gol de. Takımın bu hali tribünleri de terse döndürdü. Islıklar kendi oyuncuları için çalıyordu. Karagümrük topu ayağına aldığında baskı altına almak için değil. Samsun'da da benzeri olmuştu. Tedesco, "Rakip golü kaçırınca, korktuk – çekildik" dedi. O zaman 26. dakikaydı. Bu kez 50'de, kendi seyircisi önünde kaçan, kaçana...
Büyük takım olduklarını unutmuş bir oyuncu grubu. Eski takımlarının kaptanlarının toparlayamadıkları titrek ortam. Taraftarın da destek gelmeyince, "vurayım, gitsin" diyenler. Karagümrük ise hiç acele etmeden, sakin ve plana da sadık kalarak yetenekli oyuncularını devreye soktu. Kırmızıya yakın faulde ikinci sarıdan Balkovech'in atılması rahatlattı hepsini. İki fotoğraf kaldı arkada; İsmail Yüksek ve kurtardığı şutla kaleci Tarık. Kazanmak moral getirir, ama doğru rüzgarın Stutgart maçında esmesi lazım.
Fenerbahçe'nin maçın ilk 25 dakikasında tüm istatistikleri sıfır olan Karagümrük'e karşı penaltıdan başka pozisyonu yok. Önde baskı, bol şut, aksiyon beklerken İsmail'in mücadelesi, oyundan çıkana kadar Kerem'in çalışkanlığı, Asensio'nun oyun felsefesi ve becerisi dışında herkesin ne yapacak diye birbirini beklediği sistemsiz temposuz bir oyun... Fenerbahçe bu olamaz! Tedesco'nun sunumda takdir edilen teorik oyun anlayışını saha pratiğinde ve kasrı oluşumunda göremiyoruz.
Gücü belli Karagümrük kendi ceza alanından ayağa pas yaparak savunmadan çok rahat çıkıyor. Talisca'nın ayakta duracak hali yok. Her ikili temasta yerde kalıyor. Penaltı golünden sonra kaybedecek bir şeyi olmayan ve cesur futbol oynayarak öne çıkan Karagümrük etkili oldu. Fenerbahçe adına tek olumlu taraf alınan üç puan. Ali Şansalan maçın hemen başında Çağlar ve Roco'nun rakiplerine kontrolsüz girişlerinde sarı kart yerine sözlü ikazı uyguladı. Önce avantaja bırakıp dönüp Atakan'a gösterdiği sarı doğru uygulamaydı.
Talisca penaltı bekledi devam kararı doğru. Balkovec'in 19'da kayarak riskli hareketinde Nene'nin sol ayağına teması var. Pozisyon penaltı ama hakem önce devam dedi, VAR müdahalesi yedi. OFR'de izledi, penaltı ve sarı kart verdi. 80'de Karagümrük'ün Atakan ile attığı 2. golde yardımcı ofsayt kaldırdı.
Çok kritik pozisyon. VAR'dan da ofsayt çıktı. Teknolojiye güvenmek zorundayız. Sarısı olan Balkovec'in 83'te Szymanski'ye kontrolsüz girişi sonrası 4. hakemden gelen destekle ikinci sarıdan kırmızı doğru karar. En- Nesyri'nin attığı iptal edilen golde ofsayt doğru. Ali Şansalan penaltıda VAR müdahalesi yedi ama iyi maç yönetti. Kutlarım.