Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray da istemişti

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray da istemişti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de forvet arayışları hızlandı. Devre arasında hücum hattına en az bir takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilere önerilen isim ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 09:10
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray da istemişti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçını kazanarak çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray da istemişti

Ocak ayında eksik bölgelere takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin önceliklerinden biriyse forvet transferi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray da istemişti

Fenerbahçe'de sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ilerleyen haftalarda formu düşen Youssef En-Nesyri, eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olan Faslı golcü için devre arasında gelecek tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray da istemişti

Sarı-lacivertliler, büyük umutlarla transfer ettiği Jhon Duran'dan istediği katkıyı alamadı. Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan Benfica maçında sakatlanan Kolombiyalı forvetin sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray da istemişti

Kanarya'da bir diğer forvet Cenk Tosun ise İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray da istemişti

Golcü arayışlarına hız veren Fenerbahçe'ye menajerler tarafından birçok yıldız isim öneriliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray da istemişti

MENAJERLERDEN ELYE WAHI ÖNERİSİ

O isimlerden biri de Alman ekibi Frankfurt'un hücum oyuncusu Elye Wahi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray da istemişti

Alman temsilcisinin Omar Marmoush yerine geçtiğimiz sezon Marsilya'dan 26 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Fransız yıldız, Fenerbahçe'ye teklif edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray da istemişti

Adı geçtiğimiz sezon Galatasaray ile de anılan Wahi, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçta forma giymişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray da istemişti

Bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 8 maça çıkan Fransız santrfor, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.

