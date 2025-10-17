TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Galatasaray da istemişti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de forvet arayışları hızlandı. Devre arasında hücum hattına en az bir takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilere önerilen isim ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçını kazanarak çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.
Ocak ayında eksik bölgelere takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin önceliklerinden biriyse forvet transferi...
Fenerbahçe'de sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ilerleyen haftalarda formu düşen Youssef En-Nesyri, eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olan Faslı golcü için devre arasında gelecek tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertliler, büyük umutlarla transfer ettiği Jhon Duran'dan istediği katkıyı alamadı. Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan Benfica maçında sakatlanan Kolombiyalı forvetin sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.
Kanarya'da bir diğer forvet Cenk Tosun ise İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakıldı.
Golcü arayışlarına hız veren Fenerbahçe'ye menajerler tarafından birçok yıldız isim öneriliyor.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 8 maça çıkan Fransız santrfor, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.