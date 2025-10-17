Sadettin Saran'dan radikal karar! Fenerbahçe'de 4 ayrılık daha

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de başkanlık görevine Sadettin Saran'ın gelmesinin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Saran'dan son olarak radikal bir karar daha geldi. Kanarya'da 4 isimle birden yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 10:53 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 10:54
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından Kanarya'da değişim rüzgarları hızlı bir şekilde başladı.

Sarı-lacivertlilerde Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve diyetisyen Cenk Özyılmaz ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu. Konuyla ilgili olarak yapılan resmi açıklamada, "Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer alırken, Özyılmaz için "Futbol Takımımızın Diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

SCOUT EKİBİNE VEDA EDİLDİ

A Spor'un haberine göre sarı-lacivertlilerde yönetim, yeni yapılanma kapsamında A Takım bünyesinde bulunan scout ekibi ile de yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de veda edilen isimler arasında; Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Acar ve Suphi Baykam yer aldı.

