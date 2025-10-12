A Milli Takım'la Bulgaristan'daki İrfan Can Kahveci ile bir taraftar arasında şampiyonluk diyaloğu yaşandı. Sosyal medyadaki videoda F.Bahçe forması imzalayan İrfan Can'a bir taraftarın, "Şampiyonluk ne zaman, bekliyoruz? 11 yıl oldu, bu şehirde şampiyonluk kutlayamadık. Mert Hakan'a, hepsine söyleyin konuşun" ifadelerini kullandı. Kahveci ise taraftarın konuşmasını tebessümle karşıladı.
