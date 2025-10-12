CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Beko-Karşıyaka MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko-Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Fenerbahçe Beko ile Karşıyaka karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmada kazanan taraf olmak isteyen sarı-lacivertliler, EuroLeague mağlubiyetinin ardından yaralarını sarmayı amaçlıyor. Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde etkili bir performans ortaya koymak isteyen Fenerbahçe Beko, iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Basketbolseverler ise "Fenerbahçe Beko-Karşıyaka maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 14:11
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko ile Karşıyaka kozlarını paylaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak dev mücadelede, sarı-lacivertliler taraftarı önünde kazanarak moral bulmak istiyor. EuroLeague'de aldığı mağlubiyetin ardından yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyen Fenerbahçe Beko, Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde tempolu bir oyun sergileyerek galibiyet serisini başlatmanın peşinde. Diğer yandan Karşıyaka ise güçlü rakibi karşısında deplasmanda sürpriz yaparak haftanın flaş ekibi olmayı amaçlıyor. Basketbol tutkunları da "Fenerbahçe Beko-Karşıyaka maçı canlı izle" arayışını hızlandırmış durumda. Peki, Fenerbahçe Beko-Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev mücadeleye dair tüm detaylar...

fenerbahçe beko-karşıyaka

FENERBAHÇE BEKO-KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe Beko-Karşıyaka maçı 12 Ekim Pazar günü saat 15.30'da başlayacak.

fenerbahçe beko-karşıyaka maçı ne zaman

FENERBAHÇE BEKO-KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Karşıyaka maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

fenerbahçe beko-karşıyaka maçı saat kaçta

KANARYA ÇIKIŞ ARIYOR

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına EuroLeague'de çıktı. Sarı-lacivertliler, 10 Ekim Cuma günü konuk ettiği Kızılyıldız'a 81-86 mağlup olarak üçüncü maçlar sonunda bir galibiyette kaldı. Fenerbahçe Beko'da Talen Horton-Tucker ve Bonzie Colson 19'ar, Mikael Jantunen 15 sayı üretti. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 6 Ekim Pazartesi günü konuk ettiği Aliağa Petkim Spor'u 105-83 ile geçti ve ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Bu karşılaşmada Talen Horton Tucker 25, Bonzie Colson 17 sayı üretti.

fenerbahçe beko-karşıyaka maçı hangi kanalda

KARŞIYAKA 1 GALİBİYET VE 1 MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Karşıyaka, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı iki maçta bir galibiyet elde etti. İzmir temsilcisi son olarak 5 Ekim Pazar günü konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 76-69 ile geçti. Karşıyaka'da Charles Manning ve Michael Moore 18, Cameron Young 17 sayı buldu.

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa
