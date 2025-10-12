Fenerbahçe Beko 87-73 Karşıyaka (MAÇ SONUCU ÖZET)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ağırladığı Karşıyaka'yı 87-73 yendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 17:44
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ağırladığı Karşıyaka'yı 87-73 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 2. galibiyetini alırken Karşıyaka ise 2. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko: 87 - Karşıyaka: 73

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik, Tolga Edis

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 5, Vilbekin 11, Tarık Biberovic 14, Hall 6, Birch 2, Baldwin 5, Melli 3, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 16, Onuralp Bitim 15, Jantunen 4, Zagars 6

Karşıyaka: Moore 15, Samet Geyik 12, Chiozza 4, Manning Jr 17, Alston 13, Young 8, Murat Meriç Kuntker 4, Egemen Yapıcı, Tarrant Jr, Ege Özçelik, Mert Celep

1. Periyot: 27-15

Devre: 43-38

3. Periyot: 65-50

