Szymanski'den olay hamle! Fenerbahçe'den ayrılmak için...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samsunspor karşısında aldığı beraberlikle milli araya moralsiz giren Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefinde yer alan isimlerden biri de Sebastian Szymanski oldu. Gazeteci Krzysztof Gerlak, Polonyalı futbolcunun yaptığı dikkat çeken hamleyi açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Gerlak, "Sebastian Szymanski menajerini değiştirdi. Seba, Lyon'a transferi gerçekleşmeyince Mariusz Piekarski ile ilişkisini bitirmeye karar verdi. Yeni menajerin hedefi ne mi? Sanırım bu kış transfer yapmak." ifadelerini kullandı.