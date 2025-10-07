CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Szymanski'den olay hamle! Fenerbahçe'den ayrılmak için...

Szymanski'den olay hamle! Fenerbahçe'den ayrılmak için...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Samsunspor karşısında aldığı beraberlikle milli araya moralsiz giren Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefinde yer alan isimlerden biri de Sebastian Szymanski oldu. Gazeteci Krzysztof Gerlak, Polonyalı futbolcunun yaptığı dikkat çeken hamleyi açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 14:38 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 14:47
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Szymanski'den olay hamle! Fenerbahçe'den ayrılmak için...

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

Szymanski'den olay hamle! Fenerbahçe'den ayrılmak için...

Sarı-lacivertliler, kadrosuna kattığı yıldızlarla adından sıkça söz ettirdi.

Szymanski'den olay hamle! Fenerbahçe'den ayrılmak için...

Gelen isimlerin yanı sıra birçok futbolcusuyla yollarını ayıran Kanarya'da takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Sebastian Szymanski olmuştu.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Szymanski'den olay hamle! Fenerbahçe'den ayrılmak için...

2024/25 sezonunun sona ermesinin ardından satış listesine koyulan Polonyalı futbolcu, kamp döneminde gösterdiği etkili performans sonrası takımda kalmıştı.

Szymanski'den olay hamle! Fenerbahçe'den ayrılmak için...

Sezonun başlamasının gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen 26 yaşındaki futbolcudan flaş bir hamle geldi.

Szymanski'den olay hamle! Fenerbahçe'den ayrılmak için...

MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Polonyalı gazeteci Krzysztof Gerlak, Sebastian Szymanski'nin menajerini değiştirdiğini ve ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Szymanski'den olay hamle! Fenerbahçe'den ayrılmak için...

Gerlak, "Sebastian Szymanski menajerini değiştirdi. Seba, Lyon'a transferi gerçekleşmeyince Mariusz Piekarski ile ilişkisini bitirmeye karar verdi. Yeni menajerin hedefi ne mi? Sanırım bu kış transfer yapmak." ifadelerini kullandı.

G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi!
Türk Telekom - REKLAM
DİĞER
Fenerbahçeli yıldızdan şok hareket! Kimse bunu beklemiyordu...
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir! | Ortak alfabe mesajı
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor
Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... 15:10
Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... 14:38
Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak 13:02
Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi! Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi! 12:19
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! 12:13
EuroLeague'de 3. hafta başlıyor! İşte maç programı EuroLeague'de 3. hafta başlıyor! İşte maç programı 11:48
Daha Eski
Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ediyorum! Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ediyorum! 11:43
Süper Lig ekibinde ayrılık açıklandı! Süper Lig ekibinde ayrılık açıklandı! 11:36
Montella'dan Dünya Kupası sözleri! Montella'dan Dünya Kupası sözleri! 11:31
F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... 11:17
Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! 11:14
Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! 10:52