Fenerbahçe'nin deplasman karnesinde flaş detay! Tek galibiyeti o isim aldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin deplasmandaki bu kritik maçta berabere kalmasının ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Fenerbahçe 6 Ağustos tarihinde bu sezonun ilk resmi maçına çıktığı Feyenoord deplasmanı dahil olmak üzere şimdiye kadar çıktığı 7 deplasman maçında sadece 1 galibiyet alırken o galibiyet de 31 Ağustos 2025 tarihinde Gençlerbirliği'ne karşı geldi. Jose Mourinho kovulduktan 2 gün sonra oynanan maçta Fenerbahçe, Zeki Murat Göle önderliğinde sahaya çıkmıştı. Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 3 deplasman maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, Domenico Tedesco ise 3 deplasmanda 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

İŞTE F.BAHÇE'NİN BU SEZON DEPLASMANDA ALDIĞI SONUÇLAR

1-2 Feyenoord

0-0 Göztepe

0-1 Benfica

3-1 Gençlerbirliği

1-1 Kasımpaşa

1-3 Dinamo Zagreb

0-0 Samsunspor