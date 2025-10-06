CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin deplasman karnesinde flaş detay! Tek galibiyeti o isim aldı

Fenerbahçe'nin deplasman karnesinde flaş detay! Tek galibiyeti o isim aldı

Fenerbahçe'nin, bu sezon Samsunspor maçı ile birlikte oynadığı şimdiye kadarki 7 deplasman maçına dair dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 11:06 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 11:17
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin deplasman karnesinde flaş detay! Tek galibiyeti o isim aldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin deplasmandaki bu kritik maçta berabere kalmasının ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Fenerbahçe 6 Ağustos tarihinde bu sezonun ilk resmi maçına çıktığı Feyenoord deplasmanı dahil olmak üzere şimdiye kadar çıktığı 7 deplasman maçında sadece 1 galibiyet alırken o galibiyet de 31 Ağustos 2025 tarihinde Gençlerbirliği'ne karşı geldi. Jose Mourinho kovulduktan 2 gün sonra oynanan maçta Fenerbahçe, Zeki Murat Göle önderliğinde sahaya çıkmıştı. Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 3 deplasman maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, Domenico Tedesco ise 3 deplasmanda 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

İŞTE F.BAHÇE'NİN BU SEZON DEPLASMANDA ALDIĞI SONUÇLAR

1-2 Feyenoord

0-0 Göztepe

0-1 Benfica

3-1 Gençlerbirliği

1-1 Kasımpaşa

1-3 Dinamo Zagreb

0-0 Samsunspor

Derbi tekrar oynanacak mı? Çulcu açıkladı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı!
DİĞER
Barış Falay 'Kuruluş Orhan'ı anlattı: “Yüksek kalitede bir oyuncu ekibi bir araya geldi!”
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Sane’den örnek davranış! Icardi'den farklı...
F.Bahçe maçında ofsayt kararı doğru mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Augsburg’lu Mert Kömür’den 1 gol 1 asist! Augsburg’lu Mert Kömür’den 1 gol 1 asist! 10:37
2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi yarın yapılacak! 2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi yarın yapılacak! 10:36
Derbi tekrar oynanacak mı? Çulcu açıkladı Derbi tekrar oynanacak mı? Çulcu açıkladı 10:28
Mourinho’dan itiraf: Risk almak istemedim! Mourinho’dan itiraf: Risk almak istemedim! 10:22
Turan: Yaşadığım en kötü gün! Turan: Yaşadığım en kötü gün! 10:17
İşte Icardi’nin mutsuzluğunun 3 nedeni! İşte Icardi’nin mutsuzluğunun 3 nedeni! 10:07
Daha Eski
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı! 10:02
Kayserispor'da işler yolunda gitmiyor! Kayserispor'da işler yolunda gitmiyor! 09:57
Beşiktaş o ihtimali elinin tersiyle itti! Beşiktaş o ihtimali elinin tersiyle itti! 09:36
Sane’den örnek davranış! Icardi'den farklı... Sane’den örnek davranış! Icardi'den farklı... 09:22
F.Bahçe maçında ofsayt kararı doğru mu? F.Bahçe maçında ofsayt kararı doğru mu? 09:12
Üründül'den flaş değerlendirme! "Kontrolü kaybetti" Üründül'den flaş değerlendirme! "Kontrolü kaybetti" 09:11