TRANSFER HABERLERİ | Jhon Duran'a büyük şok! Al Nassr'dan flaş hamle

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe cephesinde ise, genç yıldızın durumunu yakından takip eden teknik heyet ve yönetim, gelişmeler karşısında temkinli bir duruş sergiliyor. Sarı-Lacivertliler, Duran'ın sezon sonu dönmesi halinde yaşanacak olası senaryoları masaya yatırmaya başladı. Futbol dünyası, Kolombiyalı golcünün akıbetini merakla takip ediyor.