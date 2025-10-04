FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco döneminde köklü felsefe değişimi! Mourinho’nun istatistiklerini alt üst etti

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, Jose Mourinho dönemindeki savunma ağırlıklı futbolun aksine topa hükmeden, pas organizasyonu güçlü bir oyun anlayışıyla fark yaratıyor. Sarı-lacivertliler bu değişimin sinyallerini istatistiklerde net şekilde gösteriyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 09:26
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemiyle birlikte oyun anlayışında dikkat çekici bir dönüşüm yaşanıyor. Jose Mourinho'nun kontra atak ve savunma merkezli futbolunun yerini, topa hükmetmeye dayalı modern bir sistem aldı. Takvim'de yer alan habere göre İtalyan teknik adamın kısa sürede oluşturduğu bu yapı, istatistiklere de yansıdı.

PAS VE TOP HAKİMİYETİYLE GELEN DEĞİŞİM

Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, son haftalarda topa sahip olma oranları ve pas isabet sayılarıyla dikkat çekiyor. Trabzonspor karşısında yüzde 72 topla oynama ve 603 pas sayısına ulaşan sarı-lacivertliler, Alanyaspor deplasmanında da yüzde 62 topla oynama ve 558 pas ile istikrarlı bir performans sergiledi.

Kasımpaşa, Antalyaspor, Dinamo Zagreb ve Nice karşılaşmalarında da topla oynama oranı yüzde 58 ile 67 arasında değişirken, pas sayıları her maçta 500'ün üzerinde seyretti. Bu rakamlar, Tedesco'nun oyunun merkezine topu koyduğunu gösteriyor.

MOURINHO DÖNEMİNDEN KESKİN FARK

Jose Mourinho döneminde ise tablo oldukça farklıydı. Portekizli çalıştırıcının takımı, Kocaelispor karşısında yüzde 57 topla oynama oranına ulaşırken, Benfica ve Feyenoord maçlarında bu oran yüzde 46-53 bandında kaldı.

Mourinho'nun savunma güvenliğini önceleyen ve kontra atak fırsatlarını kollayan anlayışı, takımın hücum üretkenliğini sınırlamıştı. Tedesco'nun pas trafiğini hızlandıran, oyunu genişleten ve topa hükmeden sistemiyle birlikte takımda moralin ve özgüvenin yükseldiği ifade ediliyor.

4 MAÇTA 8 PUANLIK BAŞLANGIÇ

Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 8 puan topladı. Sarı-lacivertliler yalnızca Kasımpaşa ve Alanyaspor karşılaşmalarında puan kaybı yaşadı. Takımın pas temposunun ve top kontrolünün oturmasıyla, oyun disiplininin her geçen hafta güçlendiği gözlemleniyor.

ALVAREZ FARK YARATTI

Nice maçında sonradan oyuna dahil olan Edson Alvarez, yalnızca 26 dakikada performansıyla alkış topladı. Meksikalı orta saha, bu sürede 4 ikili mücadele, 2 hava topu kazanımı, 2 tehlike önleme ve 2 kilit pas ile etkili bir görüntü sergiledi. Uzun pas isabetiyle de takımın hücum organizasyonlarına katkı sağlayan Alvarez, Tedesco'nun sisteminde kilit bir rol üstlenmeye başladı.

Okan Buruk’a dev zam!
DİĞER
'Aynadaki Yabancı' hepimize ayna tutacak!
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
"Adeta bir çalım makinesi"
SON DAKİKA
