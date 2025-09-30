CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Samsunspor'dan Cherif Ndiaye başvurusu! "Fenerbahçe maçında oynasın"

Samsunspor'dan Cherif Ndiaye başvurusu! "Fenerbahçe maçında oynasın"

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk edeceği Fenerbahçe maçı öncesi kırmızı kart gören Cherif Ndiaye için TFF'ye itirazda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 12:46
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor'dan Cherif Ndiaye başvurusu! "Fenerbahçe maçında oynasın"

Samsunspor'un yeni transferi Cherif Ndiaye, performansıyla alkış alırken 27 Eylül'deki Gaziantep FK maçında hakem Batuhan Kolak tarafından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

Samsunspor'dan Cherif Ndiaye başvurusu! "Fenerbahçe maçında oynasın"

Tecrübeli futbolcunun haksız şekilde cezalandırıldığını düşünen ve Fenerbahçe maçında oynayamayacak olmasına değinen Samsunspor cephesi duruma tepki gösterirken resmi adım da atıldı.

Samsunspor'dan Cherif Ndiaye başvurusu! "Fenerbahçe maçında oynasın"

Karadeniz kulübünün futbol direktörü Fuat Çapa, "Haksız yere almış olduğu kart, insanı gerçekten çok üzüyor. İtiraz ettik, ne çıkacak tam bilmiyorum. Eğer vicdanen bakacak olursak verilen kartın ben iptal olacağını ümit ediyorum. Federasyonun vereceği kararı göreceğiz" dedi.

SON DAKİKA
