Samsunspor'dan Cherif Ndiaye başvurusu! "Fenerbahçe maçında oynasın"

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Tecrübeli futbolcunun haksız şekilde cezalandırıldığını düşünen ve Fenerbahçe maçında oynayamayacak olmasına değinen Samsunspor cephesi duruma tepki gösterirken resmi adım da atıldı.
Karadeniz kulübünün futbol direktörü Fuat Çapa, "Haksız yere almış olduğu kart, insanı gerçekten çok üzüyor. İtiraz ettik, ne çıkacak tam bilmiyorum. Eğer vicdanen bakacak olursak verilen kartın ben iptal olacağını ümit ediyorum. Federasyonun vereceği kararı göreceğiz" dedi.
DİĞER