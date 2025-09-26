Fenerbahçe'de ihanet iddiası! "Mourinho'nun gelişini Branco ayarladı"

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Mourinho bu konuda basında yer alan iddiaları, "Yaz döneminde Benfica ile hiçbir temasım olmadı; ne başkanla ne de herhangi bir yöneticiyle. O dönemde Mario Branco, Benfica'da bile değildi." ifadeleri ile kesin bir şekilde reddetmişti.

Portekizli çalıştırıcı ayrıca, "Branco'nun Benfica'ya gelmesiyle birlikte bizim temasımız zaten bitti. Benfica ile Fenerbahçe'nin eşleşme ihtimali yüzde 25'ti. Bundan sonrası için herhangi bir iletişim olmadı. Hikayesi olmayan bir hikayeyi uzatmanın anlamı yok. İnanmak isteyenlere teşekkür ederim." açıklamasında bulunmuştu.