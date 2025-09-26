Fenerbahçe'de ihanet iddiası! "Mourinho'nun gelişini Branco ayarladı"

Fenerbahçe'de son zamanlarda yaşanan en sansasyonel olaylarından birisi sarı lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun Portekiz ekibine attığı imzaydı.
Eşleşmenin iki maçında da tercih ettiği diziliş ve Kadıköy'de 10 kişi kalan Benfica'ya karşı izlediği pasif futbol ile tepki çeken tecrübeli teknik adam, bu hamlesinin ardından sarı lacivertli taraftarların kafasında soru işaretleri oluşturmuştu.
Fenerbahçe'de 2 Haziran tarihinde görevine son verilen ve Mourinho gibi Portekizli olan Sportif Direktör Mario Branco'nun da 14 Temmuz'da Benfica'da göreve başlamış olması detayı kamuoyunda ihanet iddialarının güç kazanmasına sebep olmuştu.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Mourinho bu konuda basında yer alan iddiaları, "Yaz döneminde Benfica ile hiçbir temasım olmadı; ne başkanla ne de herhangi bir yöneticiyle. O dönemde Mario Branco, Benfica'da bile değildi." ifadeleri ile kesin bir şekilde reddetmişti.
Portekizli çalıştırıcı ayrıca, "Branco'nun Benfica'ya gelmesiyle birlikte bizim temasımız zaten bitti. Benfica ile Fenerbahçe'nin eşleşme ihtimali yüzde 25'ti. Bundan sonrası için herhangi bir iletişim olmadı. Hikayesi olmayan bir hikayeyi uzatmanın anlamı yok. İnanmak isteyenlere teşekkür ederim." açıklamasında bulunmuştu.
Benfica Başkanı Rui Costa, konuk olduğu CNN Portekiz'e dikkat çeken bir demeç verdi. Mourinho'nun maaşı ve fesih bedeli ile ilgili konuşan Costa, 62 yaşındaki çalıştırıcının Benfica'ya gelişinde Mario Branco'nun üstlendiği rolü resmen açıkladı. İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği o açıklamalar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Mourinho'nun sözleşmesinin mali detayları hakkında konuşan Rui Costa, "Jose'nin maaşı ilk yıl 3 milyon Euro, ikinci yıl 4 milyon Euro seviyelerinde. Bu, Porto'dan ayrıldığından beri aldığı en düşük maaş. Sözleşmesinin fesih bedeli ise yıllık maaşının yarısından bile az." dedi.
AYRILIĞINI BRANCO HAZIRLADI
Öte yandan Jose'nin reddettiği Branco iddiaları ile ilgili Rui Costa'dan aksi yönde bir açıklama geldi. Benfica Başkanı, "Mario Branco, Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığını hazırladı. Burada da gelişini hazırladı. (Gülerek) Mourinho hiç aklımda yoktu. Karabağ maçından sonra Mario Branco iletişime geçti ve süreci tamamladı." ifadeleri ile basında yer alan ve kafaları karıştıran iddiaların yeniden alevlenmesine sebep oldu.