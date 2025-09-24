Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk oldu. Maksimir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren goller 21. ve 50. dakikalarda Dion Drena Beljo'dan ve 90+5. dakikada Monsef Bakrar'dan geldi. Sarı-lacivertlilerin tek golünü ise 25. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Avrupa serüvenine puansız başlarken Dinamo Zagreb lige galibiyetle giriş yaptı.

Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, İstanbul'da Fransız ekibi Nice'i ağırlayacak. Dinamo Zagreb ise deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya gelecek.

Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe | MAÇTAN KARELER

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada sağ kanatta Brown'un kaptırdığı topta Valincic'in pasını ceza sahası içinde Zajc'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı şekilde dışarı çıktı.

21. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Beljo'nun yerden dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

25. dakikada sağ kanattan Kerem'in kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Szymanski'nin ceza yayı içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

50. dakikada ceza yayında Valincic'in ceza sahası içi soluna pasında Goda'nın kale önüne ortasında Beljo topu ağlara yolladı. 2-1

62. dakikada ceza sahası dışından Szymanski'nin şutunda kaleci Nevistic topu kontrol etti.

66. dakikada Ljubicic'in ceza sahası dışından vuruşunda top üstten auta gitti.

90+5. dakikada Stojkovic'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bakrar'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1