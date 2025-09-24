7 yılda 11 hoca görev yaptı

Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi istendiği gibi bitmedi. 7 yılda Süper Lig'de şampiyonluk yaşayamayan sarı lacivertliler, sadece 1 kez Türkiye Kupası'nı kazandı. Ali Koç, bu süreçte tam 11 farklı teknik adamla çalıştı. Ali Koç, görev süresi boyunca ise 100'ün üzerinde transfer yaptı. Fenerbahçe bu dönemde hem oyuncu alışında hem de oyuncu satışında kulüp rekorları kırdı.