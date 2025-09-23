CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saran'ın Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması ile ilgili ifadeleri gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 14:26 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 14:28
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Saran şunları söyledi:

22 sene sonra tekrar Samandıra'dayım. Samandıra'da çok geceler kaldım, çok geceler geçirdim. Çok güzel bir heyecan oldu gelirken. İnşallah çok güzel günler geçireceğiz. Çarşamba günü iki tane çok önemli maçımız var. Basketbol maçına gideceğim inşallah. İki maçta da galibiyetle karşılaşacağız. İnşallah.

İrfan Can Eğribayat konuşuluyor değil mi... Yaptığı bir açıklama varmış galiba. İnsanları kaybetmek çok kolay, önemli olan kazanmak. O da haklı kendince bir şey söylemiş. Ben hiçbir oyuncuyu kimseye yedirmem. Kötü niyetli değil. Sağdan soldan duyuyor maalesef. Çok negatif konuşanlar var.

"KEYİF ALARAK ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Benle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünür inşallah. Söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetme niyetim yok. Sonuna kadar arkalarındayım. Hep beraber hem eğlenerek hem keyif alarak şampiyon olacağız.

Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması hakkında ise şöyle konuştu:

Bilmiyorum, çok vakıf değilim. Çok bir şey demeyeceğim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum.

Özbek'ten Sadettin Saran sözleri
F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında...
DİĞER
Yeşilçam’ın gizli yıldızıydı…‘Yadigar Ejder’ olarak tanınan Adnan Ayberk'in bilinmeyen hayatı
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
R. Madrid'den flaş Arda kararı!
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bu hafta en şanslı burçlar! 🔯22-26 Eylül bu hafta en şanslı burçlar hangileri? Bu hafta en şanslı burçlar! 🔯22-26 Eylül bu hafta en şanslı burçlar hangileri? 14:14
R. Madrid'den flaş Arda kararı! R. Madrid'den flaş Arda kararı! 13:51
Wolverhampton-Everton maçı ne zaman? Wolverhampton-Everton maçı ne zaman? 13:06
Milan-Lecce maçı ne zaman? Milan-Lecce maçı ne zaman? 12:21
Kupa öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi Kupa öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi 12:01
Levante-Real Madrid maçı ne zaman? Levante-Real Madrid maçı ne zaman? 12:00
Daha Eski
F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında... F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında... 11:36
Sevilla-Villarreal maçı ne zaman? Sevilla-Villarreal maçı ne zaman? 11:30
Özbek'ten Sadettin Saran sözleri Özbek'ten Sadettin Saran sözleri 11:28
Sadettin Saran’dan Aziz Yıldırım hamlesi Sadettin Saran’dan Aziz Yıldırım hamlesi 11:02
Espanyol-Valencia maçı ne zaman? Espanyol-Valencia maçı ne zaman? 11:01
Saran'a ödeme ve tazminat şoku! Saran'a ödeme ve tazminat şoku! 11:00