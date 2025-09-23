Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Saran şunları söyledi:

22 sene sonra tekrar Samandıra'dayım. Samandıra'da çok geceler kaldım, çok geceler geçirdim. Çok güzel bir heyecan oldu gelirken. İnşallah çok güzel günler geçireceğiz. Çarşamba günü iki tane çok önemli maçımız var. Basketbol maçına gideceğim inşallah. İki maçta da galibiyetle karşılaşacağız. İnşallah.

İrfan Can Eğribayat konuşuluyor değil mi... Yaptığı bir açıklama varmış galiba. İnsanları kaybetmek çok kolay, önemli olan kazanmak. O da haklı kendince bir şey söylemiş. Ben hiçbir oyuncuyu kimseye yedirmem. Kötü niyetli değil. Sağdan soldan duyuyor maalesef. Çok negatif konuşanlar var.

"KEYİF ALARAK ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Benle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünür inşallah. Söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetme niyetim yok. Sonuna kadar arkalarındayım. Hep beraber hem eğlenerek hem keyif alarak şampiyon olacağız.

Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması hakkında ise şöyle konuştu:

Bilmiyorum, çok vakıf değilim. Çok bir şey demeyeceğim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum.