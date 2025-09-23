CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | MUHTEMEL 11'LER

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | MUHTEMEL 11'LER

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanına konuk oluyor. Domenico Tedesco yönetiminde ligde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Hırvatistan'da oynanacak maçta çıkış arıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i merak ediliyor. Futbolseverler ise "Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 15:55 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 16:02
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | MUHTEMEL 11'LER

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkacak olan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında sahne alıyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Avrupa arenasında moral bulmak istiyor. Domenico Tedesco yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de gözler hem sahaya çıkacak muhtemel 11'e hem de alınacak sonuca çevrilmiş durumda. Peki, Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maksimir Stadyumu'nda oynanacak Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı Tabii Spor ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Dinamo Zagreb: Nevistic; Valincic, McKenna, Dominguez, Goda; Misic, Ljubicic, Zajc; Lisica, Beljo, Hoxha

Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Çağlar, Skriniar, Brown; İsmail, Fred; İrfan Can, Asensio, Kerem, En-Nesyri

KANARYA TURNUVAYA ETKİLİ BAŞLAMAK İSTİYOR

Domenico Tedesco yönetiminde son 2 Süper Lig maçında berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı ilk karşılaşmada ise kazanmayı hedefliyor. Etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarına bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başladı. Feyenoord'u saf dışı bırakırken, play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya 0-0 ve 1-0'lık skorlar sonucu elendi. Hırvat ekibi ise Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım elde etti.

TALISCA CEZALI

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Zagreb'de forma giyemeyecek. Talisca, sarı-lacivertlilerin Benfica ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında kırmızı kart görmesi sebebiyle cezalı duruma düşmüştü.

AVRUPA KUPALARINDA 291. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 291. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet elde ederken, 62 maçta beraberlik, 114 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde de 412 gol gördü.

KUPA 2'DE 149. MÜCADELE

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 149. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 148 müsabakada 64 galibiyet, 38 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 208 gole imza atan Fenerbahçe, filelerinde 187 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Fenerbahçe'de UEFA kadrosunda bulunan futbolcular şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Edson Alvarez, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun."

DINAMO ZAGREB İLE FENERBAHÇE ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı rakibine deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertliler, sahasında ise golsüz berabere kaldı.

MIHA ZAJC HIRVATİSTAN EKİBİNDE YER ALIYOR

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb'e transfer olan Miha Zajc, Hırvat ekibinin kadrosunda bulunuyor. Ağustos ayında sarı-lacivertlilerle sözleşmesini fesheden Zajc, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Zajc, Zagreb'de bu sezon 2 karşılaşmada forma giydi.

DINAMO ZAGREB LİGİNDE LİDER

Mavi-beyazlılar, 2 Ağustos'ta başlayan Hırvatistan Ligi'nde 7 karşılaşmaya çıktı. Ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Zagreb ekibi, 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan Dinamo Zagreb, kalesinde 4 gol gördü.

DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard düdük çalacak. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ile Erwan Finjean yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Fransız Bastien Dechepy oturacak. Dechepy'e, AVAR'da ise Nicolas Rainville eşlik edecek.

ASpor CANLI YAYIN

Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Fenerbahçe’de bileti erken kesildi! Sezon sonu ‘kal’ denilmeyecek
BM Genel Kurul toplantısı başladı! İlk konuşma Guterres'ten: İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullandı
F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde...
F.Bahçe'de yıldız isme Ada'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIFA'dan 2. Lig ekibine ceza! FIFA'dan 2. Lig ekibine ceza! 16:32
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 16:08
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam 16:04
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 16:02
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar! Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar! 15:55
Kayserispor - Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş'ın kamp kadrosunda kimler var? Kayserispor - Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş'ın kamp kadrosunda kimler var? 15:38
Daha Eski
Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 15:18
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 15:15
Liverpool-Southampton maçı ne zaman? Liverpool-Southampton maçı ne zaman? 15:01
Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçına hazır Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçına hazır 14:54
Lincoln City-Chelsea maçı ne zaman? Lincoln City-Chelsea maçı ne zaman? 14:48
Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray... Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray... 14:48