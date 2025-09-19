CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TFF'den sert gönderme

TFF'den sert gönderme

F.Bahçe’nin ‘hesap zamanı’ paylaşımına; ‘TFF hesap verme makamı değil’ yanıtını verdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 06:51
TFF'den sert gönderme

Fenerbahçe'nin 'hesap zamanı' paylaşımına Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sert tepki geldi: "Göreve geldiğimiz günden bu yana, Türk futbolunu tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, tüm paydaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza devam etmekteyiz. Her fırsatta, diyaloga açık olduğumuzu ve kapımızın tüm kulüplerimize ardına kadar açık olduğunu defalarca ifade ettik. Bununla birlikte, üzülerek görüyoruz ki, kulübün resmi internet sitesinde 'hesap zamanı' ifadesiyle yapılan açıklamanın, futbolumuzda ihtiyaç duyduğumuz diyalog ortamına katkı sağlamayacağını özellikle vurgulamak isteriz. Federasyonumuzun bir 'hesap verme makamı' değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

