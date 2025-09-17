Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, dün A Spor canlı yayınına katıldı. Seçim öncesi birçok konuya açıklık getiren Kutlualp, mevcut başkan Ali Koç'u da sert dille eleştirdi. Kutlualp şunları söyledi: "Biz bu yola yönetimsel bir değişim için çıktık. Fenerbahçe'de 7 sene şampiyon olunmamış periyotlar olmuş ama hiçbir başkan aynı dönemde 7 sene şampiyonluk yaşamadan geçmemiş. Geç oldu ama katılımın yüksek olması iyi bir şey.

MUHALİF OLMAK KATKI SAĞLAR

Ali Koç döneminde verilen sözler tutulmadı. Hem futbol hem de kulübün yönetimi anlamında kararlar çabuk alınamıyor ve doğru kararlar alınmıyor. Gerçek bir futbol aklı yok. Seçim var diye çok büyük harcamalarla transferler yapıldı ama seçim var diye popülist hamlelerle Fenerbahçe'yi yönetemezsiniz. Ali Koç'un futbol mantalitesi meyve vermiyor. Muhalif olmak kulübe katkı sağlar ama maalesef Fenerbahçe camiasında hakaret olarak görülüyor."

BENİM İÇİN ŞEREF

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, "Fenerbahçe başkan adayı olmak bile benim için çok şerefli bir görev. Seçimlerde adayların çok olması iyidir. Bugüne geldiğimiz için şükürler olsun" dedi.

KADIKÖY HATIRASI

Kutlualp, ezeli rakiplerin Kadıköy'de rahat kazandıklarını vurguladı ve "Kadıköy'den çıkış yok' sloganı, şimdi 'Kadıköy hatırası' oldu. Beni en yaralayan budur" diye konuştu.

BİRLEŞİRSEK YAPIYI DURDURURUZ

Kutlualp: "Biz gücümüzü birleştirirsek, bu yapıyı durdurabilir ve işlevsiz hale getirebiliriz."

NEDENİ BELLİ

Fenerbahçe camiasındaki bölünmelerin çok olduğunu ve bunun kulübe zarar verdiğinin altını çizen Hakan Bilal Kutlualp, "Başarısızlığın en büyük nedeni, camianın bir araya gelememesidir. Öncelikle, imza veren 10 bin kişinin kongreye gelmesi lazım ve mutlaka geleceklerdir. Ayrıca, 30 bine yakın üyenin de katılması bekleniyorum" diye konuştu.

TUZAĞA DÜŞTÜK

Kutlualp, "Kerem transferinde şöyle bir tuzağa düştük. Orada Mario Branco bizi o kadar tanıyor ki hep perdenin arkasında kalarak, Rui Costa'ya sinyaller vererek ve bizim ne kadar arzulu olabileceğimizi bilerek bizi çok köşeye sıkıştırdılar. Keşke daha önce alsaydık. Benfica'yı eleyebilirdik" şeklinde konuştu.

BAŞARILI OLACAKTIR

Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında şunları söyledi: "Tedesco'nun Fenerbahçe'de başarılı olacağına inanıyorum çünkü Alman ekolünden gelen bir hoca sonuçta."