CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Dani Ceballos gerçeği ortaya çıktı! Telefonda özür diledi

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Dani Ceballos gerçeği ortaya çıktı! Telefonda özür diledi

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'de gündem, Real Madrid'in 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Dani Ceballos'tu. Transferde Marsilya'ya rakip olmak isteyen sarı lacivertliler, ayrılığına kesin gözle bakılan İspanyol futbolcunun her iki kulübü de reddetmesi ile şoka uğradı. İşte yaşanan süreç... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 12:13 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 12:26
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Dani Ceballos gerçeği ortaya çıktı! Telefonda özür diledi

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer dönemi geride kalırken Fenerbahçe'nin son dakikaya kadar girişimlerini sürdürdüğü o isim ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Dani Ceballos gerçeği ortaya çıktı! Telefonda özür diledi

Sarı lacivertliler, Real Madrid'in 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Dani Ceballos'un transferi için Fransız ekibi Marsilya ile yarış halindeydi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Dani Ceballos gerçeği ortaya çıktı! Telefonda özür diledi

İspanyol oyuncunun Marsilya'ya imza atmaya yakın olduğu dış basında çeşitli kaynaklar tarafından vurgulanırken Ceballos, kapısını çalan kulüpleri ani bir kararla reddetti.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Dani Ceballos gerçeği ortaya çıktı! Telefonda özür diledi

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin haberine göre yıldız oyuncu, "Dünyanın en iyi kulübünden ayrılmak kolay değil" sözleri ile İspanyol devinde forma giymekten memnun olduğunu açıkladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Dani Ceballos gerçeği ortaya çıktı! Telefonda özür diledi

Özellikle Marsilya cephesinde bu karar tepkilere yol açarken kulübün başkanı Pablo Longoria, "Transferi gerçekleştirmeyi denedik. Onu gördüğümde selamlaşacağım. Kin beslememek gerek." dedi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Dani Ceballos gerçeği ortaya çıktı! Telefonda özür diledi

Öte yandan Ceballos'un bu kararını açıklamasının ardından telefonla arayarak Marsilya teknik direktörü Roberto De Zerbi'den özür dilediği ortaya çıktı. İki kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarında karşı karşıya gelecek.

Hakan Bilal Kutlualp konuşuyor | CANLI
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
DİĞER
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri detayı! Satılması gündemydi...
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
İşte G.Saray'da Martinez transferinin perde arkası!
"Bunu kabul edemem"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan Bilal Kutlualp konuşuyor | CANLI Hakan Bilal Kutlualp konuşuyor | CANLI 12:06
Benfica-Karabağ maçı ne zaman? Benfica-Karabağ maçı ne zaman? 11:49
Tottenham-Villarreal maçı ne zaman? Tottenham-Villarreal maçı ne zaman? 11:37
Frankfurt-G.Saray maçının hakemi açıklandı Frankfurt-G.Saray maçının hakemi açıklandı 11:28
Real Madrid-Marsilya maçı detayları! Real Madrid-Marsilya maçı detayları! 11:20
"12 Dev Adam ruhunu hem yaşadık hem yaşattık" "12 Dev Adam ruhunu hem yaşadık hem yaşattık" 11:15
Daha Eski
Shane Larkin'den beklenmedik veda! Shane Larkin'den beklenmedik veda! 11:14
Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK maçı nasıl izlenir? Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK maçı nasıl izlenir? 11:09
PSV-Union Saint-Gilloise maçı bilgileri! PSV-Union Saint-Gilloise maçı bilgileri! 10:57
"Bunu kabul edemem" "Bunu kabul edemem" 10:49
Edson Alvarez'den Mourinho açıklaması! Edson Alvarez'den Mourinho açıklaması! 10:46
İşte G.Saray'da Martinez transferinin perde arkası! İşte G.Saray'da Martinez transferinin perde arkası! 10:44