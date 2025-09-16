TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Dani Ceballos gerçeği ortaya çıktı! Telefonda özür diledi

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'de gündem, Real Madrid'in 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Dani Ceballos'tu. Transferde Marsilya'ya rakip olmak isteyen sarı lacivertliler, ayrılığına kesin gözle bakılan İspanyol futbolcunun her iki kulübü de reddetmesi ile şoka uğradı. İşte yaşanan süreç... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 12:13Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 12:26
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin haberine göre yıldız oyuncu, "Dünyanın en iyi kulübünden ayrılmak kolay değil" sözleri ile İspanyol devinde forma giymekten memnun olduğunu açıkladı.
Özellikle Marsilya cephesinde bu karar tepkilere yol açarken kulübün başkanı Pablo Longoria, "Transferi gerçekleştirmeyi denedik. Onu gördüğümde selamlaşacağım. Kin beslememek gerek." dedi.
Öte yandan Ceballos'un bu kararını açıklamasının ardından telefonla arayarak Marsilya teknik direktörü Roberto De Zerbi'den özür dilediği ortaya çıktı. İki kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarında karşı karşıya gelecek.