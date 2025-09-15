Kadıköy'de bayrak şov

Kadıköy'de sezonun ilk derbisine Trabzonspor karşısında çıkan Fenerbahçe'de taraftarlardan büyük destek geldi. Chobani Stadı tamamen dolarken maç öncesinde tüm tribünlerde yapılan bayrak şov ayakta alkışlandı. Sarı-lacivert renkli bayraklarla enfes görüntüler ortaya çıktı. Geçmiş dönemlerde yapılan şov bir kez daha Kadıköy'de bütün stadı hareketlendirdi.Fenerbahçe taraftarları, karşılaşma boyunca da taraftarlarına yoğun destek verdi. En Nesyri'nin golü esnasında tribünlerde büyük coşku yaşandı. Öte yandan sarı-lacivertli tribünler maç öncesinde yeni transferler Ederson, Kerem Aktürkoğlu ve Asensio'yu özel olarak tribünlere çağırdı. Teknik Direktör Domenico Tedesco'ya da alkışlar ve tezahüratlarla destek verildi.