Parola zafer

Ziraat Türkiye Kupası
F.Bahçe Tedesco yönetiminde ilk sınavını Trabzonspor karşısında verecek. Kanarya taraftarına üç puan armağan etmeyi hedefliyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Milli arada Domenico Tedesco'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, genç çalıştırıcı yönetimindeki ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkacak. Süper Lig'de bir maç eksiği ve 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'ndaki dev karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp hava yakalamak istiyor.

YENİLER SAHNE ALACAK

Saat 19.00'da başlayacak mücadelenin hakemi Ozan Ergün. Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Yaz transfer döneminde Benfica'dan büyük uğraşlarla transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, PSG'den renklere bağlanan Asensio ve Manchester City'den kadroya katılan kaleci Ederson'un zorlu müsabakada ilk 11'de maça başlaması bekleniyor.

5 İSİM YER ALMAYACAK

F.Bahçe zorluk derecesi yüksek maçta 5 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları olan Rodrigo Becao, Mert Hakan, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak. Bu isimlerin yanı sıra Nelson Semedo'nun durumu karşılaşma saatinde belli olacak

DEV MAÇA FİNAL AYARI

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının başlama saatinde değişiklik yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlaması planlanan karşılaşma, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 12 Dev Adam'ın Almanya ile oynayacağı finalle çakışmaması için saat 19.00'a alındı. Aynı kapsamda Gaziantep FK-Kocaelispor müsabakası da saat 19.00'da başlayacak.

ASENSİO VİTRİNE ÇIKIYOR

Fenerbahçe'nin Paris Saint Germain'den renklerine kattığı Marco Asensio ilk defa sarı-lacivertli formayla görücüye çıkacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, İspanyol yıldızı tribünden izleyecekleri için çok heyecanlı. Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcu, Real Madrid, Aston Villa ve PSG gibi dünyanın önemli kulüplerinin formasını giydi. 29 yaşındaki maestronun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri

Trabzonspor: Onana, Ozan, Mustafa, Batagov, Savic, Okay, Folcarelli, Muçi, Olaigbe, Zubkov, Onuachu

